Boké : ambiance de ruche pour la rentrée universitaire à l’ISMGB

Lundi, le campus de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké (ISMG-B) s’est transformé en une véritable ruche. Rires dans les couloirs, retrouvailles entre camarades, sacs au dos et carnets à la main… après trois mois de pause, l’heure de la rentrée a sonné pour les étudiants, marquant le coup d’envoi officiel de l’année académique 2025-2026 sur toute l’étendue du territoire guinéen.

À Boké, l’USMGB n’a pas fait exception. Dès les premières heures, les amphithéâtres se sont remplis, et les enseignants étaient déjà en salle, prêts à reprendre le flambeau. Pour Dr Oumar Barou Bah, Directeur Général Adjoint chargé des études, tout a été prévu pour un redémarrage sans accroc.

« Nous avons anticipé cette rentrée en revoyant les plans d’études, en préparant les infrastructures : les salles, les amphis, les labos… Bref, tout est prêt pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions », affirme-t-il.

Dans la cour, les visages mêlent excitation et concentration. Pour les étudiants de fin de cycle, cette année a une saveur particulière. Delphine Tewa Kamano, en Licence 3 au département des Mines, le confirme avec entrain.

« On sent que l’année sera intense ! Les professeurs sont présents, les encadreurs aussi. On a déjà eu des séances de cours, et le DGA des études est venu nous parler dès le premier jour. Ça motive  », dit-elle.

Même enthousiasme chez Lonceny Traoré, étudiant en 3e année de Génie minier, qui lance un appel à ses camarades.

« J’invite tous mes camarades à rejoindre les cours rapidement. Le programme a démarré, il ne faut pas perdre de temps  », dit-il.

Dans les salles comme dans les couloirs, le sérieux est déjà palpable. Cahiers ouverts, discussions techniques, révisions en petits groupes… à l’USMGB, la rentrée ne se résume pas à une formalité : elle marque le début d’un nouveau chapitre que chacun semble prêt à écrire avec rigueur et ambition.

Mamadou BAH, depuis Boké

