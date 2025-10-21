Mandiana : une affaire de 425 g d’or communautaire à l’origine de violentes manifestations à Morodou

La commune rurale de Morodou, située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Mandiana, a été le théâtre de vives tensions lundi. En cause, un présumé détournement de 425 grammes d’or appartenant à la communauté, dont le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune est accusé d’être l’auteur.

Tout a commencé lorsque des jeunes en colère ont pris d’assaut les locaux de la mairie pour exiger la fermeture du bâtiment et la destitution du PDS. En face, un autre groupe s’est mobilisé pour défendre le président de la délégation spéciale, provoquant des affrontements.

Selon un premier bilan, au moins quatre personnes ont été blessées et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.

Un manifestant, visiblement remonté, accuse le président de la délégation spéciale d’avoir spolié les habitants.

« Nous ne voulons plus de ce maire, ni aujourd’hui ni demain. L’or que nous avons extrait appartient à la communauté. Il a pris 3,5 kg d’or. Il ne respecte ni les sages ni la population », a-t-il dénoncé.

Un sage de la localité abonde dans le même sens : « Les jeunes et les sages partagent la même position. Nous avons saisi le préfet pour demander sa destitution et la restitution de l’or. Sur 425 grammes, soit environ 480 millions de francs guinéens, la communauté n’a reçu que 15 millions. Le reste aurait été détourné par le maire et ses collaborateurs ».

Cependant, tout le monde ne partage pas cette version. Un partisan du président de la délégation spéciale estime que les accusations sont infondées.

« Nous ne pouvons pas accepter qu’un groupe vienne dire qu’il n’aime pas le maire. Cette affaire dure depuis cinq mois. Le maire a réuni tout le monde et montré comment les 425 grammes d’or ont été utilisés. Personne n’a pu le contredire », a-t-il défendu.

Contacté par téléphone, Donatien Diakité, président de la délégation spéciale de Morodou, rejette en bloc les accusations de détournement.

« Ceux qui sont sortis là, c’est un clan. Ils soutiennent quelqu’un d’autre pour occuper mon poste. Comme ils n’ont pas réussi à m’évincer, ils tentent de me salir. Ils disent que je gère mal l’or communautaire, ce qui est totalement faux », affirme-t-il.

Selon lui, les affrontements ont fait quatre blessés parmi les jeunes chargés d’assurer la sécurité de la mairie.

« Ils ont lancé des pierres, blessant quatre de nos jeunes et cassant les ampoules de la commune », précise-t-il.

Les autorités préfectorales de Mandiana sont désormais appelées à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire d’or communautaire qui divise profondément la population locale.

Michel Yaradouno, depuis Kankan