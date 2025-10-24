Présidentielle : « Nous avançons dans le respect du chronogramme » (DGE)

À deux mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction générale des Élections (DGE), dirigée par Mme Camara Djenab Touré, a tenu ce vendredi 24 octobre une rencontre de concertation inclusive avec l’ensemble des parties prenantes du processus électoral : partis politiques, société civile, associations de presse et partenaires techniques et financiers. Objectif : faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs du scrutin et renforcer la coordination entre les acteurs impliqués.

Dans sa communication, la directrice générale des élections a rappelé l’importance du dialogue entre tous les acteurs du processus électoral.

« Nous sommes à notre quatrième Cadre inter-partis (CIP), mais c’est le premier consacré à l’organisation de l’élection présidentielle du 28 décembre. Les précédents portaient sur le référendum, désormais derrière nous. Par décret du président de la République, la date du 28 décembre a été fixée pour le scrutin, conformément au chronogramme du retour à l’ordre constitutionnel », a précisé Mme Camara Djenab Touré.

Elle a ajouté que cette rencontre visait à informer simultanément l’ensemble des acteurs, sans distinction de catégorie.

« Il était de notre devoir de vous réunir dans un même cadre, car l’information doit circuler de manière équitable entre les partis, la société civile et les partenaires techniques et financiers », a-t-elle déclaré.

Mme Djenab Touré a dressé un bilan détaillé des activités déjà réalisées.

« Nous avons finalisé le tableau de bord juridique du scrutin. La date du 28 décembre a été fixée conformément à l’article 74 du nouveau Code électoral. Le nombre de parrainages exigé pour chaque candidat a été déterminé, et les commissions de réception et de validation des parrainages pour les candidats indépendants sont désormais opérationnelles », a-t-elle indiqué.

Elle a également annoncé que la commission financière, présidée par un représentant de l’ONU, a proposé une caution de 900 millions GNF pour les candidats à la présidentielle, et fixé un plafond de dépenses de 40 milliards GNF.

Les dossiers de candidature seront réceptionnés et validés par la Cour suprême, qui assurera le rôle de Cour constitutionnelle pour cette élection.

Sur le plan logistique, la directrice a rassuré sur la disponibilité du matériel électoral.

« Le ramassage du matériel réutilisable est terminé. Il ne sera donc pas nécessaire de commander de nouveaux isoloirs ou kits de vote. Les commandes complémentaires concernent uniquement les bulletins, procès-verbaux et autres documents sensibles, dont la distribution s’achèvera le 25 décembre », a-t-elle expliqué.

Concernant la formation, plus de 118 000 membres de bureaux de vote seront formés à partir du 15 novembre dans le cadre d’un dispositif en cascade.

« Nous avons 100 formateurs nationaux qui encadreront les formateurs locaux dans les préfectures, lesquels formeront à leur tour les membres de bureaux de vote dans les communes rurales et urbaines. Cette formation vise à garantir un scrutin transparent et crédible », a précisé Mme Touré.

La DGE prévoit également la mise en place d’un comité d’accréditation pour les observateurs nationaux et internationaux dès la semaine prochaine. Ces derniers bénéficieront d’une session de briefing avant leur déploiement sur le terrain.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) sera chargée de la régulation des temps d’antenne et du suivi médiatique pendant la campagne électorale, qui durera 30 jours.

Mme Camara Djenab Touré a par ailleurs assuré que la compilation des résultats débutera dès la fermeture des bureaux de vote, le 28 décembre.

« Nous ferons tout pour que les résultats provisoires soient proclamés dans les 48 heures suivant le scrutin », a-t-elle souligné.

En cas de second tour, celui-ci se tiendra le 1er février 2026, conformément au Code électoral.

Par ailleurs, la directrice générale de la DGE s’est voulue rassurante.

« Le matériel est disponible, les équipes sont formées et nous avançons dans le respect du chronogramme. Le principal défi reste la gestion des documents sensibles, mais tout est mis en œuvre pour garantir un scrutin crédible, transparent et apaisé », a-t-elle affirmé.

Aminata Camara