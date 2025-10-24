Mines : la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG SA) lance un appel à Manifestation d’intérêt relatif à son projet de Kon Kweni (Lola)

La Société des Mines de Fer de Guinée SA (SMFG SA) détient une concession minière portant sur l’extraction et le transport de minerai de fer à haute teneur depuis l’enclave minière des Monts Nimba, située dans la préfecture de Lola.

Le projet a pour ambition d’extraire, traiter et acheminer un minerai de fer de haute qualité.

La Phase 1 prévoit une capacité initiale de 2 millions de tonnes par an, extensible à 5 millions de tonnes par an, tandis que la Phase 2 visera le développement d’une exploitation minière à grande échelle, durable et de portée internationale, avec une production pouvant atteindre 30 millions de tonnes par an.

Dans ce cadre, la Société lance un appel à manifestation d’intérêt à l’attention des entreprises qualifiées pour la construction d’infrastructures, le transport et la fourniture de services de projet liés à l’évacuation du minerai de fer provenant de sa mine de Kon Kweni (préfecture de Lola).

La présente manifestation d’intérêt concerne les lots que l’on trouvera en cliquant sur le lien suivant : Guinea EOI Request_Fr_v3