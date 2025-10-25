Élection en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara en route pour un 4e mandat 

Le scrutin présidentiel a officiellement démarré samedi à 8 heures, en Côte d’Ivoire, pour départager cinq candidats : le président sortant Alassane Ouattara (83 ans), Simone Éhivet Gbagbo (76 ans), Jean-Louis Billon (60 ans), Ahoua Don Mello (67 ans) et Henriette Lagou Adjoua (66 ans), retenus parmi 60 prétendants par le Conseil constitutionnel.

Plus de 25 000 bureaux de vote sont ouverts sur l’ensemble du territoire et à l’étranger, offrant aux 8,7 millions d’électeurs inscrits, dont 120 000 membres de la diaspora, la possibilité de voter jusqu’à 18 heures, a rappelé le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Coulibaly Ibrahime Kuibiert.

À Abidjan et dans l’intérieur du pays, le vote se déroule dans le calme, mais l’affluence reste timide, selon les premiers témoignages.

Pour sécuriser le scrutin, plus de 44 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés, dans un contexte tendu après une campagne marquée par des violences ayant fait au moins deux morts, une trentaine de blessés et plus de 1 000 interpellations.

La CEDEAO, l’Union africaine et plusieurs organisations locales suivent de près le déroulement du vote avec des observateurs sur le terrain. Vendredi soir, le président de la CEI a lancé un appel aux électeurs : voter « dans la discipline, le calme et la non-violence ».

Il faut rappeler que les ténors de l’opposition, notamment Tidjane Thiam (PDCI), l’ancien président Laurent Gbagbo ( PPA-CI) ont été écartés de la course, laissant ainsi le champ à Alassane Ouattara pour un quatrième mandat.

