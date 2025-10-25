ledjely
Présidentielle : la Cour suprême installe la commission de réception et de validation des candidatures

À travers une ordonnance publiée ce vendredi 24 octobre 2025, le Premier président de la Cour suprême a annoncé la mise en place, au sein de l’institution, d’une commission chargée de la réception et de la validation des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Placée sous son autorité, cette commission aura pour mission d’assurer la réception, l’enregistrement, la vérification de conformité et la validation administrative des dossiers avant leur transmission à la formation compétente de la Cour suprême pour décision.

Elle est chargée notamment de :

  • recevoir et enregistrer les dossiers déposés par les candidats à l’élection présidentielle ;
  • vérifier la présence et la régularité des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur ;
  • dresser un procès-verbal de réception et de validation des candidatures ;
  • établir un rapport de conformité précisant les pièces manquantes ou irrégulières ;
  • transmettre au Premier président de la Cour suprême le rapport de synthèse de ses travaux accompagné de la liste des candidats remplissant les conditions requises ;
  • assurer la conservation sécurisée des dossiers jusqu’à la clôture de la phase contentieuse.

Selon le contenu de l’ordonnance, la commission comprend :

  • un président désigné parmi les conseillers de la Cour suprême ;
  • un rapporteur, également conseiller à la Cour ;
  • un représentant du Parquet général près la Cour suprême ;
  • un greffier en chef de la Cour suprême ;
  • et, à titre consultatif, des experts techniques (en informatique, archivage ou sécurité), sur autorisation du Premier président.

Dans une seconde ordonnance diffusée à la télévision nationale, le Premier président de la Cour suprême a procédé à la nomination des membres de la commission, à savoir :

Président : M. Mamadouba Keita, conseiller à la Cour suprême ;

Rapporteure : Mme Awa Daro Kourouma, conseillère ;

Membres : M. Soriba Mané, avocat général, et M. Akoï Goépogui, chef du greffe.

La commission siège dans la salle des audiences de la Cour suprême. Elle entre en fonction à compter du 24 octobre 2025 et achèvera ses travaux le 3 novembre 2025 à 23h59.

Ses réunions se tiendront sur convocation de son président, selon un calendrier fixé par le Premier président pendant toute la période de dépôt des candidatures.

Les décisions de la commission seront prises à la majorité simple des membres présents.

