Siguiri : plus de 200 bidons d’essence saisis en route vers la frontière malienne

Alors que la préfecture de Siguiri fait face à une pénurie d’essence qui dure depuis plus d’un mois, des individus mal intentionnés continuent d’alimenter un trafic illicite de carburant vers la République du Mali.

Ce mardi 28 octobre 2025, les forces de défense et de sécurité ont intercepté un camion transportant plus de 200 bidons d’essence à destination de Nafadji, localité frontalière avec le Mali.

Selon une source policière, le véhicule a été intercepté à Dankakoro, un district relevant de la commune urbaine de Siguiri.

« Le camion contenait plus de 250 bidons d’essence. Pour l’instant, les suspects sont en interrogatoire. Une communication officielle sera faite à l’issue de l’enquête », a précisé la source.

Il faut rappeler que les autorités locales avaient récemment interdit la vente de carburant dans des bidons, dans le but d’atténuer les effets de la crise sur la population.

Malgré cette mesure, le trafic se poursuit, aggravant les difficultés des citoyens confrontés à une rareté persistante du précieux liquide.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri