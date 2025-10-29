ledjely
Accueil » Siguiri : plus de 200 bidons d’essence saisis en route vers la frontière malienne
ActualitésGuinéeHaute-GuinéeSociété

Siguiri : plus de 200 bidons d’essence saisis en route vers la frontière malienne

Par LEDJELY.COM

Alors que la préfecture de Siguiri fait face à une pénurie d’essence qui dure depuis plus d’un mois, des individus mal intentionnés continuent d’alimenter un trafic illicite de carburant vers la République du Mali.
Ce mardi 28 octobre 2025, les forces de défense et de sécurité ont intercepté un camion transportant plus de 200 bidons d’essence à destination de Nafadji, localité frontalière avec le Mali.

Selon une source policière, le véhicule a été intercepté à Dankakoro, un district relevant de la commune urbaine de Siguiri.

« Le camion contenait plus de 250 bidons d’essence. Pour l’instant, les suspects sont en interrogatoire. Une communication officielle sera faite à l’issue de l’enquête », a précisé la source.

Il faut rappeler que les autorités locales avaient récemment interdit la vente de carburant dans des bidons, dans le but d’atténuer les effets de la crise sur la population.

Malgré cette mesure, le trafic se poursuit, aggravant les difficultés des citoyens confrontés à une rareté persistante du précieux liquide.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

GUECKÉDOU : une fillette de 8 ans meurt après une chute dans un puits

LEDJELY.COM

CRIEF : Amadou Damaro Camara retrouve la liberté

LEDJELY.COM

Kankan : Vers une grève à l’Université Julius Nyerere

LEDJELY.COM

Economie : quelles conclusions peut-on tirer de l’analyse de la performance de la direction Générale des Impôts (DGI) en glissement annuel de 2020 à septembre 2025

LEDJELY.COM

Présidentielle du 28 décembre : l’AFDD et l’Union Sacrée demandent le report du scrutin

LEDJELY.COM

Présidentielle : Amadou Thierno Diallo dénonce un « piège électoral » autour des candidatures indépendantes

LEDJELY.COM
Chargement....