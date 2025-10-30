ledjely
Dubréka : 19 interpellations et une importante saisie de drogue

Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025, la préfecture de Dubréka a été le théâtre d’une opération musclée de la Police nationale. Baptisée « Ouragan », cette action vise à neutraliser le grand banditisme et la criminalité urbaine dans la région.

Au total, 19 individus ont été arrêtés au cours de ce vaste ratissage. Les forces de l’ordre ont également saisi une quantité importante de chanvre indien, ainsi qu’une paire de ciseaux, instrument souvent utilisé pour le conditionnement de la drogue.

Les personnes interpellées ont été conduites au Commissariat Central de Dubréka pour des enquêtes approfondies. La Police Nationale annonce que l’opération se poursuivra dans d’autres localités, dans le but de renforcer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

La Direction Générale de la Police Nationale réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, tout en respectant strictement la loi.

