Accueil » Ousmane Dady Camara : « Le général Mamadi Doumbouya est à l’écoute du peuple »
Ousmane Dady Camara : « Le général Mamadi Doumbouya est à l’écoute du peuple »

Après plusieurs jours de suspense, le général Mamadi Doumbouya a officiellement déposé, ce lundi 3 novembre, sa candidature à la présidentielle du 28 décembre prochain à la Cour suprême. Une annonce saluée par Ousmane Dady Camara, coordinateur du Forum Ensemble pour la Guinée, qui voit en ce geste une réponse à « l’appel du peuple de Guinée et de toutes ses composantes ».

« Le chef de l’État a répondu à un honneur : celui de l’appel du peuple de Guinée et de toutes ses composantes », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette candidature marque une étape décisive pour le pays. « Démocratiquement, notre pays va s’imposer sur le plan du développement, sur le plan infrastructurel et sur le plan alimentaire. Le développement tant souhaité devient une réalité chez nous. Ce travail vise à faire de la Guinée un pays parmi les États très émergents », soutient-il.

Ousmane Dady Camara a également tenu à exprimer sa gratitude envers le général Doumbouya pour avoir, selon lui, entendu la voix du peuple.

« Le rendez-vous est donné pour le 28 décembre 2025, dans les urnes, de façon démocratique et avec fierté. La Guinée se lèvera comme un seul homme pour choisir son fils, notre frère, notre père, notre ami, un Guinéen. Le Forum a été créé pour promouvoir cette vision, et aujourd’hui, Dieu merci, cela devient une réalité », a-t-il indiqué.

Il espère désormais que la candidature du chef de l’État sera validée, afin que le peuple puisse, dit-il, « se déterminer librement ».

Enfin, le coordinateur du Forum Ensemble pour la Guinée a invité les citoyens à se mobiliser massivement le jour du scrutin.

« Le général Mamadi Doumbouya est à l’écoute du peuple. C’est son peuple qui l’a appelé, et il a répondu. Pensez-vous que ce sera un problème de gagner ou de ne pas gagner ? Ce que nous attendons, c’est un fort taux de participation et une victoire écrasante du général Mamadi Doumbouya. Et vous serez témoins de l’histoire », a-t-il conclu.

Balla Yombouno

