Guinée : les écoles ferment leurs portes ce mercredi pour un projet éducatif d’envergure nationale

Ce mercredi 5 novembre 2025, le système éducatif guinéen connaîtra une journée exceptionnelle. En effet, toutes les écoles publiques et privées du pays resteront fermées, non pas en raison d’un jour férié, mais pour permettre aux enseignants de prendre part à la cérémonie officielle de présentation du projet de connectivité des écoles en République de Guinée.

« Nous avons reçu les instructions de notre hiérarchie nous demandant d’informer les parents d’élèves de garder leurs enfants à la maison. De notre côté, nous sommes invités à prendre part à cette cérémonie d’envergure nationale », confie, sous anonymat, un enseignant d’un établissement privé.

La reprise des cours est prévue pour le jeudi 6 novembre 2025, conformément au calendrier du ministère de l’Éducation nationale.

Balla Yombouno