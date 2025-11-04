Connectivité des écoles : le ministre Jean Paul Cédy annonce un tournant numérique décisif

À la veille du lancement officiel du programme de connectivité des écoles, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a réaffirmé, sur le plateau de la télévision nationale, la volonté du gouvernement d’opérer une véritable transformation numérique du système éducatif guinéen.

Selon le ministre, plusieurs initiatives sont déjà en cours pour connecter les établissements scolaires du pays. L’une des plus importantes est le projet GIGA, soutenu par des partenaires internationaux, qui vise une connectivité progressive :

585 écoles déjà connectées dans la phase pilote

2 200 écoles ciblées à l’horizon 2026

1 000 écoles connectées d’ici fin 2025

Les 1 200 restantes en 2026

Le ministre a insisté : « La Guinée avance, et cet élan doit être accompagné. Ce que nous lançons n’est pas une nouveauté, mais une étape essentielle du développement ».

Répondant aux critiques liées à l’état encore vétuste de certaines infrastructures scolaires, Jean Paul Cédy défend une vision inclusive du progrès.

« Ce n’est pas parce que nous avons des difficultés que nous devons renoncer à la technologie. Le numérique permet d’atteindre les populations les plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Il souligne que les tablettes et la connexion internet permettront :

Auto-formation des élèves

Formation continue des enseignants

Accès à de nombreuses ressources pédagogiques

Réduction des inégalités territoriales

Le ministre rappelle également l’existence d’un portail éducatif conçu par l’INRAP, donnant accès à des contenus alignés sur les programmes guinéens.

Les équipements installés dans les écoles, explique-t-il, intègrent des solutions d’autonomie énergétique.

« Les kits disposent d’une batterie et de panneaux solaires : que le soleil soit présent ou pas, la charge est assurée », a-t-il expliqué.

Une ventilation équilibrée à travers le pays est prévue, même si aucun quota régional fixe n’est appliqué : des critères comme l’éloignement ou la couverture réseau orientent les priorités.

Le ministre a donné rendez-vous au Palais du Peuple, pour officialiser l’entrée du pays dans une nouvelle ère éducative.

« Il faut que les Guinéens sachent que les choses engagées se réalisent. Nous sommes au début d’un réel décollage », a-t-il affirmé.

Il a également annoncé une complémentarité avec Simandou Académie, qui viendra renforcer la formation numérique dans les écoles, ainsi que le projet SIRA, destiné à équiper 750 établissements en tablettes déjà chargées en ressources éducatives.

Pour le ministre : « Le numérique s’impose à nous. Nous devons le maîtriser pour assurer la qualité de la formation de nos enfants ».

Avec cette stratégie, le ministère veut démontrer que le numérique n’est pas un luxe pour l’école guinéenne, mais une réponse directe aux défis éducatifs du présent et du futur.

Siby