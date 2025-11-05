Ansa Diawara révèle : « Les enfants fuient les mathématiques »

Il n’est un secret pour personne qu’en Guinée, la quasi-totalité des élèves n’apprécient pas les cours de mathématiques. C’est ce qu’a souligné le porte-parole du MEPU-A, Ansa Diawara avant la cérémonie de présentation du projet de connectivité des écoles primaires en République de Guinée. Face à ce constat, il a invité les parents à encourager leurs enfants à aimer cette discipline.

« Les enfants fuient les mathématiques. Il faut les amener vers les mathématiques, parce que tout ce qui est en train d’être fait aujourd’hui, c’est grâce aux mathématiques. L’informatique, par exemple, est née du binaire 01, les mathématiciens le savent. Et aujourd’hui, l’essor est là : plus on est mathématicien, plus on comprend le numérique. Donc, poussez vos enfants à aimer les calculs. Les mathématiques ont sans doute été mystifiées au départ, mais c’est un jeu, c’est la matière la plus simple. Poussons donc nos enfants à maîtriser les sciences mathématiques », a-t-il déclaré.

Pour Ansa Diawara, le mathématicien, tout comme le professeur ou l’enseignant, est l’un des meilleurs cadres de la République, car il représente l’homme le plus complet. « Le mathématicien est l’homme le plus complet. Pour comprendre une formule mathématique, il faut d’abord maîtriser le langage : le français pour les francophones, l’anglais pour les anglophones. Le monde va vers le numérique, ne restons pas en arrière. Apprenons ! Vous avez vu l’exemple : l’intelligence artificielle peut tout faire aujourd’hui. C’est un fruit de la numérisation, mais il faut savoir l’utiliser à bon escient », a-t-il conclu.

Balla Yombouno