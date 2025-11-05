La SOGUIPAH S.A. et la Banque Islamique de Guinée scellent un partenariat stratégique

Ce mercredi 5 novembre 2025, la Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d’Hévéa (SOGUIPAH S.A.) et la Banque Islamique de Guinée (BIG) ont signé une convention de partenariat stratégique. La cérémonie tenue dans un réceptif hôtelier de Conakry été marquée par la présence de la ministre de l’agriculture, mais aussi de nombreuses personnalités du monde administratif, financier et agricole.

Engagée depuis plusieurs mois dans un vaste programme de modernisation de ses activités industrielles, agricoles et commerciales, la SOGUIPAH S.A. s’inscrit dans la vision du Gouvernement guinéen, qui place le redressement du secteur agricole et agro-industriel au cœur de sa stratégie de développement durable.

Fruit de longs mois de concertation et de négociation, cette convention vise à établir un mécanisme financier durable, garantissant un calendrier régulier de paiement des planteurs et transporteurs, tout en consolidant la confiance entre la SOGUIPAH, ses partenaires et les acteurs du monde rural.

« La SOGUIPAH est une entreprise stratégique, non seulement pour la région forestière, mais pour toute la Guinée entière. Elle est un vecteur de stabilité sociale, un moteur de développement local, un instrument de création d’emplois et de revenus durables pour des milliers de familles. Or, depuis plusieurs années, les difficultés des trésoreries et la fragilité de notre système de financement ont parfois ébranlé cette mission. Aujourd’hui, à travers cette convention, nous posons les bases d’un nouveau modèle de gestion financière fondé sur la rigueur, la prévisibilité et la transparence. Avec l’appui de la Banque Islamique de Guinée, nous allons pouvoir instaurer un calendrier fixe de paiement au bénéfice de nos partenaires, planteurs et transporteurs, permettant ainsi de restaurer la confiance et de stabiliser les activités », a souligné Julien Dramou, directeur général de la SOGUIPAH.

De son côté, la Banque Islamique de Guinée réaffirme son engagement à soutenir le développement du pays à travers une finance éthique, inclusive et responsable.

« La signature de cette convention marque bien plus qu’une simple coopération financière. Elle symbolise la renaissance d’un partenariat de confiance entre le secteur bancaire et les entreprises publiques nationales. Elle illustre la volonté partagée de nos deux institutions à œuvrer activement à la relance véritable et à la consolidation des acquis historiques de la SOGUIPAH. À travers ce partenariat, la Banque Islamique de Guinée s’engage à accompagner la SOGUIPAH dans la mise en place d’un mécanisme de financement structuré et durable permettant notamment d’assurer un calendrier fixe de paiement des planteurs et des transporteurs, maillons essentiels de la chaîne de valeur agricole », a déclaré Mamadou Lamarana Barry, directeur général de la BIG.

Pour le conseil d’administration de la SOGUIPAH, cette convention marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de son plan de relance et de croissance durable.

« Elle permettra de mieux planifier, de mieux gérer et surtout de rétablir la confiance avec les planteurs et les transporteurs sans qui la SOGUIPAH ne pourrait exister aujourd’hui. C’est le lieu de reconnaître les efforts constants de ces acteurs locaux et partenaires durant ces années passées et de leur dire un vibrant merci. À travers cette signature, nous affirmons notre détermination à faire de la SOGUIPAH un modèle de gouvernance rénové grâce à la vision de Mme la Ministre de l’Agriculture, qui aujourd’hui nous accompagne dans la mise en œuvre d’exigences de performance et de réduction des comptes, conformément aux orientations du gouvernement dirigé par le chef du gouvernement, Amadou Oury Bah », a rappelé Kanny Soumano, présidente du Conseil d’administration.

La cérémonie, organisée dans un hôtel de Conakry, a rassemblé de nombreuses personnalités du monde administratif, financier et agricole. La ministre de l’Agriculture, présente à l’événement, a salué l’esprit de ce partenariat inscrit dans le cadre de la relance de la SOGUIPAH.

« Ce processus de relance et de restructuration repose sur trois piliers : le premier est la restructuration financière et la restauration de la discipline budgétaire ; le deuxième, la réhabilitation de la production agricole et industrielle ; le troisième, la valorisation du partenariat public-privé, notamment à travers des initiatives conjointes avec des institutions financières responsables telles que la Banque Islamique de Guinée », a rappelé Mariama Ciré Sylla, ministre de l’Agriculture.

Selon elle, cet accord permettra de mobiliser une ligne de financement de 30 milliards de francs guinéens pour accompagner la relance des activités agricoles et industrielles de la SOGUIPAH.

« Par cet accord, nous posons les bases d’une nouvelle ère de crédibilité et de transparence financière en instaurant un calendrier clair et régulier de paiement pour les planteurs et les transporteurs. Mais au-delà du mécanisme financier, c’est une nouvelle culture de gestion que nous voulons promouvoir. Une culture fondée sur la rigueur, la redevabilité et la transparence. Une culture fondée sur la performance », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s’est conclue par la signature officielle de la convention de partenariat entre la SOGUIPAH S.A. et la Banque Islamique de Guinée.

N’Famoussa Siby