Lutte contre l’insalubrité publique : neuf personnes, dont trois femmes, interpellées à Conakry

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, une opération conjointe menée par les services compétents de la CMIS 3 du quartier ENCO 5, sous la supervision du Gouvernorat de la Ville de Conakry, en collaboration avec le Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures ainsi que l’Agence nationale de salubrité publique (ANASP), a permis l’interpellation de neuf (9) personnes, dont trois femmes.

Ces dernières ont été prises en flagrant délit de dépôt sauvage d’ordures sur le tronçon Cosa–T7, à cheval entre les communes de Matoto et de Lambanyi.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la vaste campagne d’assainissement des lieux publics initiée par le Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures. L’objectif est de restaurer l’ordre, la propreté et la discipline environnementale dans les différents quartiers de la capitale.

Selon nos informations, les personnes interpellées ont été présentées à la presse ce lundi 10 novembre. Elles ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, exprimé leurs regrets et présenté leurs excuses aux autorités ainsi qu’à la population. Elles ont également admis le caractère nuisible de ces pratiques pour la santé publique, l’environnement et la qualité du cadre de vie.

Conformément aux dispositions en vigueur et aux mesures dissuasives adoptées par le Gouvernement, chacune des personnes interpellées devra s’acquitter d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs guinéens, assortie de trois (3) jours de travaux d’intérêt public au service de la collectivité.

Balla Yombouno