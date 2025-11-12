Kankan : Trois mois de salaires impayés, des travailleurs de Guiter S.A en colère

L’atmosphère était électrique ce mercredi 12 novembre 2025 devant le siège de Guiter S.A, au quartier Kankancoura, dans la commune urbaine de Kankan. Les travailleurs, exaspérés par trois mois de salaires impayés, ont observé un sit-in pour dénoncer la précarité de leurs conditions de vie et interpeller la direction générale de la société appartenant à Kaba Guiter.

Brandissant des pancartes et scandant des slogans hostiles à leur employeur, les protestataires ont laissé éclater leur colère.

L’un d’entre eux, qui a requis l’anonymat, a confié : « Nous souffrons énormément. Nous ne pouvons plus payer nos loyers, assurer les dépenses quotidiennes, les soins de santé ni la scolarité de nos enfants. Nous réclamons notre dû. C’est déjà le quatrième mois qui commence, mais rien n’a été fait ».

Malgré la présence de quelques responsables de la société sur les lieux, aucune déclaration officielle n’a été faite pour expliquer la situation. Les tentatives des journalistes pour recueillir la version de la direction sont restées sans suite, les responsables ayant refusé de s’exprimer devant la presse.

Selon plusieurs travailleurs interrogés, les retards de paiement ne sont qu’une partie du problème. Ils dénoncent également le manque de conditions de travail décentes et des licenciements abusifs, opérés sans respect des clauses contractuelles.

« Nous demandons au Président Mamadi Doumbouya de nous venir en aide afin d’obtenir un bon traitement dans nos lieux de travail, mais surtout de recevoir nos salaires. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes, nous voulons simplement être payés. Cela fait trois mois que nous attendons, et c’est toujours la même situation », a lancé un autre manifestant.

Face au silence persistant de la direction, les travailleurs de Guiter S.A promettent de maintenir la pression et de poursuivre leur mouvement jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.

Michel Yaradouno, depuis Kankan