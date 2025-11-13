Présidentielle 2025 : Lansana Kouyaté et Dr Ousmane Kaba exclus de la course

La Cour suprême de Conakry vient de rejeter les candidatures de plusieurs figures majeures, dont Lansana Kouyaté, président du PEDN, et Dr Ousmane Kaba, leader du PADES.

Selon la haute juridiction, ces rejets interviennent pour des motifs variés après examen des requêtes déposées par les intéressés. Une décision qui les écarte définitivement de la présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

La Cour suprême a, en revanche, confirmé la liste définitive de neuf candidats, validant ainsi les dossiers retenus sur la base de la liste provisoire publiée précédemment.

Un tournant majeur qui rebat les cartes du scrutin à venir.

Balla Yombouno