Siguiri : le combat bouleversant d’une mère pour sauver son fils né aveugle et atteint d’un micropénis

À Kouroudakoro II, près de l’école Roi Hassane 2, une histoire bouleversante secoue la communauté. Bintou Keïta, handicapée et vivant dans une extrême pauvreté, élève seule son fils, Lancinet Condé, un enfant de 7 ans né aveugle et atteint d’un micropénis. Une situation médicale rarissime face à laquelle elle se retrouve totalement démunie.

Rencontrée ce jeudi 13 novembre par notre correspondant, Bintou, mariée et mère de deux enfants, âgée de 63 ans, se bat chaque jour malgré un quotidien éprouvant.

« Je suis handicapée, et mon fils aussi est né infirme. Il est aveugle et il a un micropénis. Il a 7 ans. Les médecins nous ont dit qu’il ne verra jamais. Mais pour son sexe, une opération est possible », raconte-t-elle, la voix fatiguée mais déterminée.

Son courage force l’admiration. Car malgré la maladie et l’absence totale de moyens, Bintou refuse d’abandonner son fils.

« Même si mon fils est infirme, je l’ai inscrit cette année dans une école coranique. Pour survivre, nous mendions dans les rues. Le peu que nous récoltons sert à manger et à payer ses frais de scolarité. Nous sommes parti dans les hôpitaux, ils nous demandent une forte somme pour l’opération de l’enfant. Les médecins ont dit qu’il ne va plus voir mais qu’on peut faire une intervention chirurgicale pour son sexe », a-t-elle souligné.

« Je demande aux autorités de Siguiri, aux personnes de bonne volonté, à la maman nationale Hadja Mandjoula Sylla et au président de nous venir en aide », implore-t-elle.

Le micropénis est défini comme un pénis dont la longueur est inférieure à 2,5 écarts-types par rapport à la moyenne. Il peut résulter de facteurs génétiques ou hormonaux et affecter les fonctions psychosexuelles et génitosexuelles.

Lorsqu’il est lié à un déficit en testostérone, un traitement hormonal par injections peut être initié dès le troisième mois de vie et poursuivi jusqu’à la puberté. Toutefois, les résultats restent variables et, dans certains cas, peuvent conduire à une taille adulte inférieure à celle attendue sans traitement. Des interventions chirurgicales constituent une autre option thérapeutique.

Son appel résonne comme une urgence. Une mère fragile, un enfant au destin brisé dès la naissance, et une famille qui lutte uniquement grâce à la force du courage.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri