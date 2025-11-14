« C’est tout dire ! » : Morissanda exalte la portée du message de Xi Jinping à Doumbouya

A la suite de la rencontre entre le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, et le vice-Premier ministre chinois, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a livré une réaction enthousiaste, soulignant la portée exceptionnelle de cet échange au sommet.

Selon le chef de la diplomatie guinéenne, l’événement a été marqué par un geste hautement symbolique : la lecture, devant le chef de l’État guinéen, d’une lettre personnelle du président chinois Xi Jinping. « De hautes appréciations ont été adressées au peuple guinéen et à son président », a confié Dr Morissanda, insistant sur la qualité et la chaleur du message transmis par Pékin.

Mais au-delà de la lettre, c’est surtout le rang de l’émissaire dépêché à Conakry qui impressionne Morissanda. « C’est la première fois que l’envoyé spécial du chef de l’État chinois est d’un tel niveau. D’habitude, c’est un ministre qui se charge de ces transmissions. Cette fois, c’est le vice-Premier ministre chargé des Affaires d’État, membre du Bureau politique national du Comité central du Parti communiste chinois », a souligné Dr Morissanda Kouyaté. Une présence qui, selon lui, témoigne de l’importance stratégique accordée par Pékin à la Guinée.

Selon le ministre, les discussions ont porté à la fois sur les enjeux du présent et les perspectives d’avenir. « Le président Mamadi Doumbouya a présenté une vision exhaustive du futur de la Guinée », axée sur la souveraineté économique, la transformation locale et la modernisation des infrastructures. Un cap que le président Xi Jinping dit « prêt à accompagner » avec constance et détermination.

« Le président Xi Jinping affirme qu’il continuera à soutenir le chef de l’État guinéen dans sa quête de prospérité pour son pays. C’est tout dire », conclut le ministre des Affaires étrangères, convaincu que cette rencontre ouvre un nouveau chapitre de la coopération sino-guinéenne, plus ambitieuse que jamais.

