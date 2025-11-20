Une campagne nationale intensifiée de vaccination pour protéger les enfants à travers le pays

Depuis le 14 novembre, les équipes de santé et les volontaires communautaires sillonnent le pays dans le cadre d’une campagne nationale intensifiée de vaccination. Initiée par le Ministère de la Santé, à travers le Programme Élargi de Vaccination (PEV), et menée en collaboration avec les autorités municipales de Labé, cette opération vise à renforcer la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination.

Pendant six jours, les équipes déployées sur le terrain mènent une campagne mutualisée combinant la vaccination, la supplémentation en vitamine A et des activités de dépistage et de prise en charge intensifiées. Au total, huit antigènes essentiels sont administrés afin de protéger les enfants contre plusieurs maladies potentiellement graves.

Dès les premières heures de la campagne, de nombreux sites de vaccination — centres de santé publics, écoles, marchés, ainsi que des points mobiles — ont été installés pour accueillir parents et enfants. Les équipes mobiles se montrent particulièrement actives dans les zones rurales et périurbaines, afin d’atteindre les ménages les plus vulnérables.

Sur le terrain, les équipes se montrent déterminées. « Nous sommes mobilisés depuis le 14 novembre. L’objectif est de toucher le maximum d’enfants possible et de renforcer leur protection », explique un agent vaccinateur rencontré sur un site urbain.

Il rappelle que cette campagne répond à un enjeu de santé publique majeur : maintenir une couverture vaccinale élevée pour éviter le retour de maladies évitables.

« J’ai accepté de vacciner mon enfant parce que les agents de santé m’ont bien expliqué l’importance des vaccins. Ils permettent aux enfants d’avoir de bons anticorps pour grandir en bonne santé. Certains virus peuvent empêcher un enfant de bien évoluer. »

Un autre parent rencontré sur un point mobile renchérit :

« C’est une chance pour nous. Les équipes se déplacent jusqu’aux villages. Nous n’avons plus besoin d’aller loin pour faire vacciner nos enfants. »

Grâce à cette mobilisation nationale, les autorités sanitaires espèrent atteindre une couverture optimale afin de réduire les risques épidémiques et de garantir une meilleure protection de la population infantile.

« Cette campagne est capitale pour assurer l’immunité collective », confie un superviseur de district. « Nous encourageons tous les parents à saisir cette opportunité pour protéger leurs enfants. »

Avec cette initiative, le Ministère de la Santé réaffirme son engagement à lutter contre les maladies évitables par la vaccination et à réduire les inégalités d’accès aux soins à travers tout le pays.

