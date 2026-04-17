Le Horoya AC sacré champion de Guinée : le 22e titre est officiel !

Le Horoya AC est sacré champion de Guinée saison 2025-2026. Les Rouge et Blanc ont validé leur titre ce vendredi 17 avril au complexe sportif de Yorokoguia grâce à une victoire maîtrisée (2-1) face au Wakriya AC, à une journée de la fin du championnat.

Tout était réuni pour un sacre. En cas de faux pas du Hafia FC, dauphin au classement, le HAC pouvait être couronné dès cette journée. Mais les hommes de Matam n’ont pas voulu dépendre d’un autre résultat.

Dominateurs dès l’entame, les Rouge et Blanc ont rapidement imposé leur rythme. À la 32e minute, Mamady Mara, fidèle à lui-même, sert Gnagna Barry pour l’ouverture du score (1-0). Logiquement devant à la pause, le Horoya semblait se diriger vers une victoire tranquille.

Mais au retour des vestiaires, le Wakriya se rebiffe. Plus entreprenants, les visiteurs égalisent à la 64e minute (1-1), relançant totalement la rencontre et mettant la pression sur les hommes de Nouhoum Diané.

Il fallait un éclair pour faire basculer le match. Et il est venu de Mamady Mara. À la 84e minute, au milieu de terrain, il tente une frappe audacieuse depuis le rond central. Le gardien Koulibaly est surpris, le ballon termine sa course au fond des filets : 2-1. Un but exceptionnel, synonyme de sacre.

Dans le même temps, au stade Petit Sory de Nongo, le Hafia FC a été tenu en échec par le RCCK (0-0). Un résultat qui scelle définitivement le sort du championnat : le Horoya AC est champion avec quatre points d’avance, à une journée de la fin.

Le dernier match des Matamkas à Kamsar face au CIK s’annonce désormais sans pression. Le Horoya AC se succède à lui-même et décroche ainsi le 22e titre de champion de Guinée de son histoire, confirmant un peu plus sa domination sur le football national.

En bas du classement, le Loubha FC est officiellement relégué, tandis que le RCCK jouera son maintien lors de la dernière journée.

Lonceny Camara