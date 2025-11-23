Double scrutin en Guinée-Bissau : faible mobilisation des 339 électeurs inscrits à Boké

En Guinée-Bissau, près de 860 000 citoyens étaient appelés aux urnes ce dimanche 23 novembre 2025 pour un double scrutin présidentiel et législatif. Douze candidats sont en lice pour la magistrature suprême, dont le président sortant Umaro Sissoco Embaló. En Guinée, précisément à Boké, 339 ressortissants bissau-guinéens inscrits sur les listes électorales participent à ce rendez-vous décisif.

Au bureau de vote n°7 du quartier Dibiya, visité à 11 heures, l’ambiance se veut calme et ordonnée, mais la participation reste timide. Le président du bureau, Aboubacar Camara, confirme une affluence en dessous des prévisions.

« Tout se passe dans de bonnes conditions, mais nous avons assisté à une faible participation. Sur les 339 inscrits, si les gens étaient venus tôt, nous aurions pu finir rapidement. Le bureau a ouvert à 7 heures et fermera à 17 heures. Le bureau compte quatre membres : président, secrétaire, assesseurs ainsi qu’un observateur chargé de la surveillance du processus », dit-il.

Installé à ciel ouvert devant l’école primaire Gorèye, le bureau accueille progressivement quelques électeurs. Parmi eux, un doyen de la communauté, établi à Boké depuis 52 ans, assure de la régularité du processus.

« Ce n’est pas une première. Nous avons l’habitude de voter ici et le procédé reste le même. Je suis très satisfait. Ce matin, il n’y avait pas beaucoup de monde, mais à partir de 14 heures il y aura une forte affluence. Beaucoup de nos compatriotes sont vers Tamakene, ils vont venir », soutient-il.

Il décrit un vote simple et transparent, marqué par la réception des bulletins, le choix du candidat, la signature, le passage à l’isoloir et enfin le dépôt du bulletin dans l’urne.

Présent à Boké pour superviser le scrutin, un diplomate de l’ambassade de Guinée-Bissau en Guinée, Mr Baldé, se montre également rassurant.

« Aujourd’hui, nous élisons un président et 102 députés pour un mandat de cinq ans. Tout se passe bien ici. La Guinée et la Guinée-Bissau sont des pays frères, et les choses se déroulent dans la paix, sans incident », indique-t-il.

Ce double scrutin revêt un enjeu particulier : au-delà de l’élection présidentielle, les électeurs renouvellent les 102 sièges du Parlement, dissous en décembre 2023 alors qu’il était dominé par l’opposition. Depuis, le président Embaló gouverne par ordonnances, donnant à ces législatives un poids déterminant pour l’avenir institutionnel du pays.

À Boké comme dans les autres localités où vit une diaspora bissau-guinéenne, le vote se déroule dans le calme, malgré un début de journée marqué par une faible participation. Les électeurs espèrent désormais que cette consultation électorale contribuera à renforcer la stabilité politique de leur pays d’origine.

Mamadou BAH, depuis Boké