Mamou : Deux morts et plusieurs blessés dans un grave accident 

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche 23 novembre 2025 à Mamou, dans le quartier Sérè, secteur Loppè Kènè, où un camion-citerne transportant du carburant en provenance de Conakry a provoqué un violent incendie après avoir percuté deux véhicules. Le bilan provisoire fait état d’au moins deux morts et plusieurs blessés graves.

Selon les premiers témoignages, le conducteur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule, entraînant une collision avec un Toyota Corolla Verso. Tous deux ont été lourdement endommagés. L’impact a déclenché un incendie spectaculaire qui a semé la panique parmi les riverains et les automobilistes.

Les services de secours et les autorités locales sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu, sécuriser la zone et transporter les blessés vers les centres de santé.

L’origine exacte de l’accident reste à déterminer, mais des pistes évoquent une vitesse excessive ou une défaillance technique.

Siby