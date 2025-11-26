ledjely
Accueil » « Après moult réflexions, j’ai décidé d’abandonner » : À la rencontre d’une ancienne exciseuse
ActualitésFaits-diversHaute-GuinéeSociété

« Après moult réflexions, j’ai décidé d’abandonner » : À la rencontre d’une ancienne exciseuse

Par LEDJELY.COM

Ce 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, rappelle l’urgence de lutter contre les violences basées sur le genre. Une date symbolique pour rendre hommage aux victimes et inciter les États, organisations et communautés à agir afin de protéger les femmes et les filles. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d’une femme qui a récemment renoncé à l’excision, dans la commune rurale de Sabadou-Baranama, à Kankan.

Dans cette localité, Sogbè Kourouma, âgée d’une cinquantaine d’années, est devenue un symbole de changement. Longtemps exciseuse, elle a finalement décidé de tourner le dos à cette pratique à la suite de nombreux échanges avec l’Inspection régionale de l’Action sociale de Kankan et l’ONG ASD. Un tournant majeur dans sa vie et pour sa communauté. Elle témoigne.

« C’est un héritage dans notre famille. Ma mère l’a longtemps pratiquée et, à son décès en 1984, je suis revenue de la Côte d’Ivoire pour continuer à perpétuer la pratique familiale. Je pouvais exciser plus de 60 filles par jour, et cela pendant de longues années », a-t-elle déclaré.

Poursuivant, Sogbè Kourouma dit avoir pris conscience de la gravité de la pratique et avoir décidé de l’abandonner.

« Mais après moult réflexions et conseils des uns et des autres, j’ai décidé d’abandonner c’est dangereux. Sinon, c’est grâce à ce travail que je nourrissais ma famille et je suis aujourd’hui prête à servir de pont pour sensibiliser tout le monde afin de mettre un terme à la pratique dans la communauté. Je suis aussi prête à dénoncer toute personne qui sera impliquée dans l’excision même dans la discrétion », a-t-elle souligné.

Dans la communauté, sa décision n’a surpris personne. Ces derniers mois, plusieurs villages de la sous-préfecture de Sabadou-Baranama ont publiquement déclaré l’abandon des mutilations génitales féminines, signe d’un mouvement collectif et d’une prise de conscience croissante.

Michel Yaradouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : Abdoulaye Yéro Baldé consolide un front géant pour la présidentielle

LEDJELY.COM

TAS : la FEGUIFOOT admet une « cuisante défaite »

LEDJELY.COM

Lutte contre la corruption : Conakry accueille les acteurs autour du projet BEPI

LEDJELY.COM

Spoliation et harcèlement politico-judiciaire : les avocats de Cellou Dalein Diallo saisissent la CEDEAO 

LEDJELY.COM

Le ministère de l’Agriculture dévoile ses enjeux, opportunités, acquis et perspectives pour 2025-2040

LEDJELY.COM

L’État face aux litiges miniers internationaux : résiliation, défense et contre-actions souveraines

LEDJELY.COM
Chargement....