Télé 24 : la HAC suspend une émission et deux journalistes, dont Aboubacar Diallo

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce jeudi, la suspension pour une durée de trois mois de l’émission « Guinée Today » diffusée sur la chaîne Télé 24, ainsi que les journalistes Aboubacar Diallo et Sékou Bah, respectivement Directeur Général et Rédacteur en chef. Cette décision, à en croire l’instance de régulation, fait suite à la diffusion de contenus assimilés à de la propagande électorale en faveur d’un candidat, en violation des règles encadrant la période préélectorale.

Selon la HAC, les faits reprochés remontent à l’édition de l’émission diffusée ce jeudi 23 avril 2026, au cours de laquelle les deux journalistes se seraient livrés à un traitement partial en faveur d’un candidat de la commune rurale de Kollet, dans la préfecture de Tougué. L’autorité de régulation estime que ce comportement rompt l’égalité de traitement entre les candidats, principe fondamental en période électorale, d’autant plus que la campagne officielle n’a pas encore débuté.

Selon la décision rendue publique, la chaîne Télé 24 avait déjà été mise en cause le mardi 21 avril 2026 pour la diffusion d’un reportage amateur présentant des activités de propagande électorale. À la suite de cet incident, la direction générale de la chaîne avait présenté des excuses publiques et s’était engagée à éviter cette situation.

La HAC considère toutefois, que les faits survenus dans « Guinée Today » de ce jeudi, constituent une violation manifeste de cet engagement, ainsi qu’un manquement grave aux obligations de neutralité et de rigueur journalistique imposées en période préélectorale.

Par ailleurs, la HAC précise que la suspension prend effet à compter de la date de signature de la décision. Celle-ci sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.

Aminata Camara