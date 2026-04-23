AGL en Guinée réaffirme son engagement pour l’employabilité des jeunes en participant au Job Dating de Keyce Académie

AGL en Guinée a pris part, ce 18 avril 2026, au Job Dating organisé par Keyce Académie Conakry, un événement dédié à la rencontre entre les entreprises et les jeunes talents en quête d’opportunités professionnelles. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté d’AGL Guinée de contribuer activement à l’insertion professionnelle et au développement des compétences locales.

L’employabilité constitue un axe stratégique majeur pour AGL en Guinée. En investissant dans la formation, l’accompagnement et l’intégration des jeunes, l’entreprise s’engage à bâtir une main d’œuvre qualifiée et compétitive, capable de répondre aux exigences du marché et de soutenir la croissance économique du pays.

« La participation à ce type d’initiative est essentielle, à la fois pour identifier de nouveaux talents et pour mieux appréhender les attentes des jeunes candidats. Chez AGL Guinée, nous sommes convaincus que l’employabilité repose sur un accompagnement structuré, la formation continue et l’accès à des opportunités concrètes. Notre ambition est de donner aux jeunes les moyens de réussir et de s’inscrire durablement dans une dynamique de carrière au sein de notre organisation », soutient William VANLARE, Chargé de recrutement d’AGL Guinée.

À travers sa participation, AGL en Guinée a mis en avant ses métiers, ses valeurs ainsi que les nombreuses perspectives de carrière qu’elle offre aux jeunes diplômés et professionnels. L’entreprise a également saisi cette occasion pour échanger directement avec les candidats, identifier de nouveaux profils prometteurs et renforcer son vivier de talents.

AGL en Guinée souligne l’importance de ce type d’initiatives pour rapprocher le monde académique et le secteur professionnel, et favoriser des échanges constructifs entre les entreprises et les jeunes talents en Guinée.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée. Conakry Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL Guinée et Conakry Terminal contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers leurs activités, mais aussi via la formation de leurs collaborateurs. Ces deux entités mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact Presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Régional Communication & RSE – AGL

Guinée – Sierra Leone – Libéria

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