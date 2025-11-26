Guinée : Abdoulaye Yéro Baldé consolide un front géant pour la présidentielle

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 28 décembre, le siège du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), à Lambanyi, a connu une forte affluence ce mardi 25 novembre 2025. Plusieurs partis politiques, associations et mouvements de soutien ont répondu présents pour sceller une vaste alliance autour du candidat Abdoulaye Yéro Baldé.

Le e FRONDEG a officialisé une coalition regroupant une cinquantaine de partis politiques et plus d’une centaine d’associations et de mouvements. Une alliance placée sous la présidence d’honneur d’Abdoulaye Yéro Baldé, qui pourra désormais compter sur ces structures pour battre campagne et mobiliser les électeurs en vue d’une victoire le 28 décembre.

Selon les chiffres fournis par le FRONDEG, la coalition comprend :

32 partis alliés sans condition,

41 partis signataires d’une convention,

un collectif d’anciens députés,

291 mouvements et associations,

et 2 817 groupements féminins.

Prenant la parole, Thierno Moussa Baro, président du FRONDEG, a rappelé l’ouverture du parti depuis la validation de la candidature d’Abdoulaye Yéro Baldé.

« Le format principal, en fait, depuis la validation de notre candidature, nous avons tendu la main à tout le monde, y compris les partis politiques, les associations et les sérès. Donc, ils sont venus se joindre à nous pour travailler d’abord pour le pays, pour gagner d’abord les élections. Après avoir gagné les élections, ensemble, on va se donner la main pour travailler pour le pays, pour la Guinée et pour les Guinéens. Ça nous réconforte à plus d’un titre », a-t-il indiqué.

Kaba Aboubacar Sidiki, vice-président de l’Union Patriotique des Indépendants de Guinée (UPIG), est également revenu sur la démarche des candidats indépendants ayant choisi de rallier le FRONDEG.

« Nous avons été conviés à cette rencontre pour justement parler de l’alliance. Parce que nous sommes 13 candidats indépendants qui avaient accepté de retirer leur candidature. Puisque nous avons trouvé que ce n’est plus la peine de participer à cette course politique, nous avons accepté d’avoir trois candidats sur notre liste. Il y a eu beaucoup de tracasseries par rapport à ça. On a discuté longtemps. D’autres ont accepté de rejoindre la mouvance, qui sont à la soupe. D’autres sont allés chez d’autres. Et nous, nous avons accepté de rester nous-mêmes. Puisque c’est la politique guinéenne. Des gens viennent parfois par nécessité. Et tout ce qu’on doit faire, il faut le faire avec conviction. Et c’est pourquoi nous avons choisi un leader, n’est-ce pas, qui a de la vision et qui le fait avec conviction », a-t-il déclaré.

Très applaudi, le candidat du FRONDEG, Abdoulaye Yéro Baldé, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, a salué l’engagement de ces différentes entités à ses côtés. Il a remercié « les structures politiques et mouvements pour leur mobilisation », avant d’appeler chacun à « redoubler d’efforts pour garantir une victoire éclatante au FRONDEG le soir du 28 décembre 2025 ».

