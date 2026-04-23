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Matoto : un accident déclenche un incendie dans une station-service, un mort

Par LEDJELY.COM

Dans la nuit du jeudi 23 avril, aux environs de 3 heures du matin, un accident de la circulation a provoqué un incendie à la station-service Shell située à T5, dans la commune de Matoto. Un conducteur, roulant à vive allure en provenance de Cosa à bord d’un véhicule de marque BW immatriculé BK 0309, a perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course dans l’enceinte de la station.

Selon les témoignages recueillis sur place, l’impact a été extrêmement violent, déclenchant immédiatement un incendie. Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs véhicules stationnés à proximité. Le conducteur, dont l’identité n’est pas encore connue, a succombé à ses blessures après avoir été évacué en urgence à l’hôpital.

Un témoin des faits a rapporté : « Les militaires présents sur les lieux m’ont expliqué que le véhicule en provenance d’Enco 5, stationné derrière moi, roulait à vive allure. Le conducteur aurait perdu le contrôle avant de percuter un poteau, ce qui a provoqué un incendie. Les véhicules stationnés à proximité ont également été touchés par les flammes ».

Dans un premier temps, aucune victime n’avait été signalée. Toutefois, il a été précisé que le conducteur a succombé à ses blessures après le choc. « Au moment de l’accident, aucune victime n’avait été enregistrée. Toutefois, le conducteur, grièvement blessé, a été évacué d’urgence à l’hôpital. Ce matin, en m’y rendant, j’ai appris qu’il est finalement décédé des suites de ses blessures », a indiqué un témoin.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers de Matoto sont intervenus sur les lieux. Grâce à leur réactivité, l’incendie a pu être maîtrisé. Toutefois, plusieurs véhicules ont été endommagés, alourdissant le bilan matériel de cet accident.

Balla Yombouno

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