Boké : le FEEM appelle à une refonte du contenu local minier

La question de l’emploi local, de la sous-traitance et des retombées de l’exploitation de la bauxite a été au cœur de la 4ᵉ édition du Forum économique d’Emergence Magazine. L’événement s’est tenu ce mercredi 22 avril 2026 à l’Institut Supérieur des Mines et de la Géologie de Boké (ISMGB), à Tamakènè.

Placée sous le thème : « Exploitation de la bauxite dans la région de Boké : problématique d’emploi, contenu local et défis environnementaux », cette rencontre a réuni membres du gouvernement, responsables administratifs, experts miniers, représentants du secteur privé ainsi que des acteurs de la société civile.

Présidente d’honneur de la cérémonie, la ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Camara, a estimé que la région de Boké ne peut plus se limiter à son statut de zone d’extraction.

Selon elle, les importantes ressources minières de la région doivent désormais se traduire par davantage d’emplois pour les jeunes, plus d’opportunités pour les entreprises locales et une amélioration tangible des conditions de vie des communautés riveraines.

« La transformation de notre modèle économique dépend de notre capacité à renforcer les compétences locales et à structurer un véritable contenu local », a-t-elle déclaré.

La ministre a appelé à l’adoption de nouvelles mesures permettant une meilleure intégration des populations locales dans la chaîne de valeur minière. Parmi les pistes évoquées figurent la mise en place de programmes de formation ciblés, l’accompagnement des petites et moyennes entreprises locales, ainsi que la création d’un mécanisme de suivi des engagements des sociétés minières.

Les mêmes préoccupations ont dominé les échanges du premier panel, consacré à l’emploi et au contenu local. Modérée par Dr Abdoulaye Sylla, la session a réuni Ibrahima Sory Marie Soumah du ministère des Mines, le consultant Oumar Totya Barry ainsi qu’Ibrahima Camara de l’AGETIPE.

Les intervenants ont dressé un constat unanime : malgré la croissance de l’activité minière dans la région, les retombées restent encore insuffisamment perceptibles pour les populations locales.

Pour plusieurs panelistes, le contenu local doit être repensé afin de dépasser son cadre purement réglementaire et devenir un véritable levier de développement économique pour les collectivités minières.

Ils ont notamment recommandé :

l’instauration de quotas d’emplois réservés aux jeunes de Boké ;

une plus grande ouverture des marchés de sous-traitance aux entreprises locales ;

la création d’une base de données des compétences disponibles dans la région ;

la mise en place d’un mécanisme régional de suivi du contenu local.

Présidente régionale du contenu local, Diankemba Condé a plaidé pour un renforcement des capacités de la main-d’œuvre locale.

« Les sociétés minières réclament des profils qualifiés. Il est donc indispensable de former davantage les jeunes afin qu’ils puissent répondre aux besoins du secteur », a-t-elle soutenu.

Elle a recommandé l’organisation régulière de sessions de perfectionnement dans les métiers liés à l’exploitation minière, à la maintenance, à l’environnement et à la gestion.

Dans son intervention, le président du comité d’organisation d’Emergence Magazine, Lamine Môgnouma Cissé, a rappelé que ce forum vise avant tout à produire des solutions concrètes.

« L’industrie minière présente de nombreuses opportunités. Mais ces opportunités doivent profiter davantage aux populations locales. Nous voulons que les réflexions issues de cette rencontre débouchent sur des mesures applicables », a-t-il affirmé.

Le responsable d’Emergence Magazine a également souligné les difficultés liées à la collecte des données sur l’emploi local et la sous-traitance. Il a plaidé pour une meilleure collaboration entre les sociétés minières, les collectivités locales et les structures techniques.

Par ailleurs, il a exprimé la reconnaissance des organisateurs à la direction générale de la SMB-Winning pour son accompagnement dans les initiatives en faveur des communautés impactées.

Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l’ISMGB, Dr Daouda Kéita, a salué la tenue de cette rencontre au sein de son institution.

Il a rappelé que le secteur minier ne peut contribuer durablement au développement qu’à travers une gouvernance rigoureuse, une gestion responsable de l’environnement et une formation de qualité.

« Nous sommes disponibles pour accompagner les efforts de l’État dans la formation d’ingénieurs compétents et intègres au service du développement local », a-t-il assuré.

De son côté, la directrice de cabinet du Gouvernorat de Boké, Hadja Gnalen Condé, a estimé que ce forum constitue un cadre de réflexion essentiel pour améliorer les conditions de vie des communautés riveraines.

Selon elle, la tenue de cette édition à Boké traduit également la volonté des organisateurs d’accompagner la vision du chef de l’État, Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040.

Mamadou BAH depuis Boké