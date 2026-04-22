Décès d’Alidjou Sylla : sa veuve implore le président Mamadi Doumbouya

Le journaliste reporter Alidjou Sylla, correspondant de guineenews.org basé dans la préfecture de Lola, est décédé mardi dernier à Conakry des suites de maladie. Cette disparition subite du jeune journaliste a plongé non seulement sa famille biologique dans la consternation, mais également ses proches et confrères de la presse.

À la suite de ce drame, une délégation de l’Association des professionnels de médias de la Guinée forestière (APROMED/GF), conduite par son chargé à la communication, s’est rendue à Moribadou, village natal du défunt, relevant de la sous-préfecture de Guéasso, préfecture de Lola, pour présenter ses condoléances. Sur place, le constat est celui d’une vive émotion, tant au sein de la famille que parmi les professionnels des médias.

Prenant la parole, le chargé à la communication de l’APROMED/GF a expliqué les raisons de ce déplacement.

« Aujourd’hui, nous sommes là au nom de la corporation pour présenter nos condoléances à la famille d’Alidjou Silla que nous avons perdue, mais aussi rencontrer la femme qu’il a laissée. Parce que Alidou a laissé une femme avec des enfants. Les cinq enfants, les derniers-là sont des triplés qui ont à peu près trois ans. Ils ne sont même pas à l’école encore », a expliqué Paul Sakouvogui, soulignant que la veuve est en état de grossesse de six mois, ce qui limite ses possibilités d’activités génératrices de revenus.

Selon lui, la survie de la famille reposait essentiellement sur les petites activités exercées par le journaliste.

« Donc aujourd’hui, on ne va pas dire qu’elle est abandonnée à elle-même. Certes, elle traverse un moment très difficile. Et donc, nous sommes venus non seulement présenter des condoléances, mais interpeller l’autorité, interpeller le gouvernement, interpeller notre ministre de tutelle. Interpeller le président de la République, afin qu’il puisse avoir un œil sur cette famille. Afin qu’il puisse faire quelque chose pour cette famille, pour les enfants. Parce que nous savons que celui qui les prenait en charge n’est plus », a-t-il déclaré.

Évoquant l’engagement du défunt journaliste, le chef de la délégation a rappelé qu’Alidou Sylla a été un professionnel dévoué au service de l’information, à travers la presse.

Il a particulièrement œuvré dans la préfecture de Lola, s’est illustré dans la région forestière, mais également à l’échelle nationale à travers ses publications.

Visiblement affaiblie par cette douloureuse disparition, la veuve dit être à bout de forces après plus de dix ans de vie commune avec son époux, arraché brutalement à son affection.

En état de grossesse avancée, Aminata Condé lance un appel pressant à l’aide du gouvernement, des personnes de bonne volonté, ainsi qu’au président de la République, Mamadi Doumbouya, pour la prise en charge des enfants devenus orphelins de père.

« Il y a de cela plus de 10 ans je vivais avec Alidjou sans problème. Nous avons eu 5 enfants dont un garçon. Et les derniers sont des triplés. Voilà que, soudainement, je viens de perdre mon mari alors que je suis en état de famille de 6 mois. Franchement j’ai assez de soucis pour l’avenir de ces enfants. Je lance un cri de cœur aux autorités, aux personnes de bonne volonté et plus particulièrement au Président de la République monsieur Mamadi Doumbouya. Sans l’aide, l’avenir de mes enfants sera compliqué », a lancé la veuve, les larmes aux yeux.

En attendant une réponse à cet appel de détresse, la famille tente de faire face, dans la douleur et l’incertitude.

Foromo Fazy Béavogui, de retour de Moribadou