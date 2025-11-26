Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embalo arrêté (JA)

ledjely
Alors que le pays scrutait les premières tendances de l’élection présidentielle, l’arrestation surprise du président sortant Umaro Sissoco Embaló par des militaires a ravivé les tensions et plongé la Guinée-Bissau dans l’incertitude, a annoncé Jeune Afrique. 

Selon le journal, une partie de l’armée a fait irruption au palais présidentiel ce mercredi 26 novembre pour arrêter le chef de l’État sortant, Umaro Sissoco Embaló.

Ce dernier a confirmé lui-même son arrestation, affirmant avoir été interpellé « vers midi » dans son bureau.

L’élection présidentielle, tenue dimanche, avait déjà tendu le climat politique. Embaló affirmait avoir remporté le scrutin avec 65 % des voix, selon son propre comptage. Il a été arrêté en même temps que plusieurs hauts responsables : le chef d’état-major général, Biague Na Ntan, son adjoint Mamadou Touré, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Botché Candé.

Avec l’arrestation surprise du président sortant par des soldats, la Guinée-Bissau voit réapparaître le spectre des coups d’État, au moment même où le pays attendait les résultats officiels du double scrutin : la présidentielle et les législatives.

