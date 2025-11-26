La Guinée s’engage vers l’accès universel à l’électricité rurale d’ici 2040

À travers une table ronde organisée ce mercredi 26 novembre 2025, la Guinée a réaffirmé sa détermination à réduire le fossé énergétique entre les zones urbaines et rurales en lançant le Plan National d’Électrification Rurale (PNER) Horizon 2040, un programme ambitieux nécessitant plus de 3,6 milliards de dollars d’investissement en infrastructures.

Le ministre de l’Énergie, Namory Camara, a souligné que le pays « inscrit notre action dans une vision structurante où l’énergie occupe la place d’un pilier fondamental, celui de l’accès universel. Le pacte national de l’énergie de l’EM300… décline les engagements opérationnels avec une ambition rare en Afrique », a-t-il souligné.

Ce plan s’adosse au Pacte M300, qui fixe des objectifs nationaux majeurs d’ici 2030, notamment 100 % d’accès à l’électricité et 70 % d’énergie renouvelable, nécessitant près de 9 milliards de dollars d’investissement. Rappelant l’engagement politique du gouvernement, Namory Camara a annoncé : « La République de Guinée consacrera 20 % du financement public au déploiement du plan national d’électrification rurale. Et cela est déjà acté ».

Le PNER répond à une fracture territoriale profonde. Moussa Condé, directeur de l’électrification urbaine, a exposé la situation. « À ce jour, le taux d’électrification nationale de la Guinée est estimé à environ 53 %. Cette moyenne nationale [cache] une réalité beaucoup plus préoccupante. 91 % des taux d’accès en milieu urbain comptent seulement 23 % en milieu rural », a-t-il indiqué. Face à ce paradoxe, alors que la Guinée est considérée comme le château d’eau d’Afrique de l’Ouest avec son important potentiel énergétique, le PNER prévoit l’électrification d’environ 15 000 localités rurales.

La stratégie mise en avant repose sur les énergies renouvelables et la décentralisation. Le ministre Namory Camara a illustré les avancées. « À Thianguel Bhori, une centrale solaire de 152 kWh, appuyée par un système de stockage de 250 kWh, éclaire désormais la vie de plus de 34 000 habitants », a-t-il mentionné. Il a ajouté que la construction de ces infrastructures, comme celle de Siguirini, « démontre que les mini-réseaux solaires ne sont plus des projets pilotes, mais des solutions robustes, viables et reproductibles sur l’ensemble du territoire national », a-t-il déclaré.

L’électrification est perçue comme un moteur de transformation économique et sociale. Le ministre a affirmé que « l’électrification rurale ne constitue pas une dépense. C’est un marché, c’est un levier de croissance, un multiplicateur de valeurs », a-t-il soutenu.

Alassane Bah, représentant résident adjoint du PNUD, a également insisté sur cette dimension, rappelant que « l’énergie est le socle du développement socio-économique », car elle améliore les conditions de vie en permettant notamment le développement « des ateliers de soudure, la conservation des boissons, ou l’étude à la lumière de l’éclairage », dit-il.

Le financement, estimé à 3,615 milliards de dollars, reposera principalement sur un modèle de Partenariat Public-Privé (PPP). Moussa Condé a expliqué que « notre pays sera divisé par le PNER en sept zones d’électrification rurale, attribuées à des opérateurs privés d’électrification rurale à travers des appels d’offres internationaux transparents », a-t-il expliqué. Les autorités ont, à cet effet, lancé un appel aux investisseurs pour un « partenariat stratégique pour la transformation d’un pays ».

