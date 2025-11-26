ledjely
Accueil » Kaporo-Rails : des titres fonciers enfin remis aux victimes du déguerpissement ce jeudi
Actualités

Kaporo-Rails : des titres fonciers enfin remis aux victimes du déguerpissement ce jeudi

Par LEDJELY.COM

Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoul Diallo, était face à la presse ce mercredi pour faire le point sur plusieurs dossiers d’intérêt national. À cette occasion, il a annoncé une avancée majeure concernant les familles déguerpies de Kaporo-Rails.

« S’agissant de l’urbanisme, je me permets de vous annoncer que les premiers titres fonciers des victimes du déguerpissement de Kaporo-Rails seront remis demain au cours d’une cérémonie officielle. C’est donc une très grande journée pour toutes ces familles qui, pendant longtemps, ont été déguerpies et pour lesquelles le président de la République a pris des mesures justes, empreintes de compassion et de reconnaissance à leur égard. Les titres fonciers sont prêts. Vous savez qu’il y a quelques mois, nous avions annoncé qu’elles allaient être relogées. Les terrains ont été présentés. Désormais, les titres fonciers ont été établis pour chaque bénéficiaire. Et demain aura lieu la remise solennelle », a annoncé le ministre Ousmane Gaoual Diallo.

Cette annonce, si elle se concrétise, marque une étape décisive dans le processus de réparation engagé après des années d’incertitude vécues par les familles concernées.

Balla Yombouno 

