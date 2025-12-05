ASK-Milo : un choc qui se termine sans vainqueur

Dans une ambiance de chaudron, devant le ministre des Sports, le président de la Fédération guinéenne de football, le staff du Syli national conduit par le sélectionneur Paulo Duarte, le leader ASK recevait ce vendredi son dauphin, le Milo FC, au stade de la Mission de Kaloum. Dans les deux camps, les onze de départ étaient classiques, sans grands changements.

Dès les premières minutes, les duels se multiplient, notamment au milieu entre Aboubacar Sidiki Bereté (Milo) et Aly Badara (Gbingbin So). Progressivement, le Milo prend l’ascendant, maîtrisant le jeu grâce au dynamisme de son petit gabarit Sidiki Konaté. La quasi-totalité de la première période se déroule dans le camp du Gbingbin So, même si les visiteurs ne se montrent pas réellement dangereux.

Ce sont d’ailleurs les locaux qui se procurent les deux plus grosses occasions. À la 36e minute, Jules Keita élimine toute la défense du Milo, mais bute sur un arrêt décisif de Kemo Touré. Dix minutes plus tard, dans le temps additionnel, Mansaré a une nouvelle opportunité d’ouvrir le score, mais Kemo Touré se montre encore impérial. 0-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASK reprend le contrôle, mais c’est le Milo qui frappe en premier. Sur un contre éclair, Adama Camara loge le ballon dans le petit filet et ouvre le score à la 51e minute : 0-1 pour les Bleu et Blanc de Nabaya. À la 78e minute, sur une action collective, l’arbitre accorde un penalty au Gbingbin So, une décision contestée. Ibrahim Sory Sankhon transforme et remet les deux équipes à égalité : 1-1.

Dans les dernières minutes, le Milo frôle la catastrophe : sur une frappe de Cheikh Ahmed Sacko, Oularé manque le cadre à bout portant. En fin de rencontre, Aboubacar Dembo est expulsé dans les cinq minutes additionnelles. Le score n’évolue plus : 1-1, un partage logique au vu de l’intensité du match.

Sur leurs neuf dernières confrontations, le Milo compte désormais sept victoires, un match nul et une seule défaite face au Gbingbin So.

Lonceny Camara