Conakry : AGL offre une cinquantaine de kits scolaires aux enfants victimes du VIH-SIDA

En marge de la Journée internationale de lutte contre le VIH-SIDA, Africa Global Logistique (AGL) a offert ce vendredi 5 décembre une cinquantaine de kits scolaires et de t-shirts aux enfants vivant avec le VIH, encadrés par l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA). Un geste concret de solidarité et d’espoir, qui va au-delà du matériel, en rappelant à ces enfants qu’ils comptent, qu’ils ne sont pas seuls et qu’un avenir plus stable est possible grâce à l’engagement social des entreprises. La cérémonie a réuni au siège d’AGL les 50 enfants bénéficiaires et quelques membres de l’ONG AFA.

Le thème retenu cette année, « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida », souligne l’importance de maintenir la lutte contre le VIH malgré les crises économiques, sanitaires, sociales ou politiques.

Composés d’ardoises, de crayons, de stylos et de sacs à dos, ces kits, accompagnés de t-shirts, sont bien plus qu’un soutien matériel : ils symbolisent solidarité, espoir et accompagnement pour un avenir plus stable.

Selon le Dr Kamara Mamadi Kankou, médecin et président de l’ONG AFA, ce thème rappelle que « malgré les crises économiques, sanitaires, sociales ou politiques qui secouent le monde, la lutte contre le VIH ne doit jamais être reléguée au second plan. Au contraire, elle doit devenir plus innovante, plus inclusive et plus résiliente », a-t-il souligné.

Satisfait de l’acte posé par AGL à l’endroit de son ONG, Dr Mamadi Kankou a exprimé sa gratitude.

« Un geste qui change des vies, c’est l’engagement de AGL. Aujourd’hui, nous souhaitons saluer un acte profondément humain et porteur d’espoir. La société AGL a décidé de parrainer 50 enfants vivant avec le VIH Sida à travers l’ONG AFA. Ce geste, au-delà de son aspect matériel, est un symbole de solidarité, de compassion, mais surtout des responsabilités sociales réelles ancrées dans l’action. Parce que soutenir un enfant vivant avec le VIH, ç’est lui offrit un avenir plus fiable, plus stable. Il garantit l’accès aux soins, à l’éducation et à l’accompagnement. Mais surtout, lui rappeler qu’il n’est pas seul, qu’il compte, qu’il a sa place dans notre société », a-t-il déclaré, ému.

Plus loin dans son intervention, le président de l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA) a soutenu que « AGL démontre aujourd’hui qu’une entreprise peut être un acteur majeur de transformation sociale lorsque la volonté et la vision sont au rendez-vous. Le rêve de l’ONG AFA, à travers ce partenariat, est de poursuivre sa mission fondamentale, accompagner, protéger et redonner de la dignité aux enfants et aux familles affectées par le VIH. Grâce à l’expertise de AFA, ces 50 enfants bénéficieront non seulement d’un soutien matériel, mais aussi d’un suivi psychologique, médical et social. Un accompagnement global indispensable pour leur épanouissement. Chaque geste compte, chaque engagement transforme une vie. Ensemble, nous pouvons transformer l’avenir. À AGL, nous disons merci », a-t-il salué.

Fodé Diaouné, directeur de la communication régionale d’AGL, a expliqué le motif de ce soutien.

« L’action de AFA s’inscrit en 3e ligne de notre politique RSE. C’est pourquoi nous avons soutenu cette ONG pour apporter aujourd’hui les matériels composés de kits scolaires pour les enfants victimes de VIH ou dont les parents sont victimes de VIH. Pour nous, cette aide est en parfaite adéquation avec notre politique RSE puisque ça crée de l’inclusion et ça permet d’aider vraiment ces enfants qui en ont besoin », a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur l’importance d’un accompagnement durable.

« Et donc nous pensons, le projet que nous avons avec l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA), ça sera un projet continuel et nous allons faire de notre mieux pour accompagner l’ONG afin que l’ONG apporte son assistance aux enfants que vous avez ici devant nous », a-t-il conclu.

Mariama Ciré Diallo