Bah Oury : « Tout ce qui préoccupe le Mali affectera la Guinée »

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a accueilli ce mardi 9 décembre 2025 son homologue malien, le Général Abdoulaye Maïga, venu effectuer une visite d’amitié et de travail en Guinée. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations historiques et stratégiques entre les deux pays. Après un long entretien entre les deux Premiers ministres au sein de la Primature de Guinée, ils ont tenu un point de presse.

Dans son allocution, Amadou Oury Bah a salué l’initiative du président malien Assimi Goïta, déclarant être « très honoré par l’initiative du président Assimi Goïta d’instruire le gouvernement malien de venir rendre visite au gouvernement de la République de Guinée ». Il a rappelé la solidarité naturelle entre les deux pays, affirmant que « tout ce qui préoccupe le Mali ou tout ce qui peut affecter le Mali affectera nécessairement la République de Guinée ».

Pour le chef du gouvernement guinéen, cette coopération s’inscrit dans la continuité historique « Les deux présidents s’inscrivent dans la ligne logique des pères fondateurs à savoir faire vivre un panafricanisme qui se renouvelle ». Il a également réaffirmé la disponibilité de la Guinée à accompagner le Mali, notamment en matière d’accès à la mer « Ça fait partie de notre obligation morale et de notre responsabilité à l’égard du peuple frère du Mali ».

À propos des élections guinéennes du 28 décembre, il a exprimé sa gratitude pour les vœux formulés par la délégation malienne, assurant qu’il « ne manquera pas de transmettre au Général Mamadi Doumbouya » ces encouragements.

De son côté, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, s’est déclaré « très satisfait » des échanges avec les autorités guinéennes. Il a rappelé l’héritage historique liant les deux pays, citant « le Président Ahmed Sékou Touré et le Président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage ». Le chef du gouvernement malien a également remercié la Guinée pour son soutien indéfectible durant les moments difficiles traversés par son pays : « La République sœur de Guinée ne nous a jamais fermé les portes de ce beau pays ».

Abdoulaye Maïga a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération « Le point principal retenu, c’est de redynamiser les travaux au sein des sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée ».

Il a également transmis un message du président Assimi Goïta à propos de l’élection guinéenne à venir, formulant « le vœu pieux que cette élection soit un moment de communion ».

Enfin, il a tenu à saluer le leadership du président Mamadi Doumbouya, notamment après l’inauguration du méga-projet Simandou « Il vient de nous donner une grande leçon de leadership ».

Cette visite de travail témoigne de la volonté commune des deux gouvernements de renforcer davantage leur coopération, de consolider leur vision panafricaniste et d’œuvrer ensemble pour la stabilité et le développement en Afrique de l’Ouest.

