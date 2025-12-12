Arena Grand Paris : l’artiste Azaya à l’heure de l’histoire

L’artiste guinéen Mohamed Kamissoko, alias Azaya, s’apprête à marquer un tournant historique dans la musique guinéenne. Ce samedi 13 décembre 2025, il sera en tête d’affiche d’un concert exceptionnel à Arena Grand Paris, une salle prestigieuse de 9 000 places déjà complète depuis le 29 octobre dernier.

Après plusieurs mois de campagne de sensibilisation et de promotion, Azaya et son équipe ont investi Paris depuis quelques jours pour peaufiner les derniers détails. L’événement, très attendu, attire non seulement les mélomanes guinéens mais aussi de nombreuses personnalités du showbiz africain : artistes, influenceurs et proches collaborateurs ont convergé vers la capitale française pour soutenir celui que beaucoup considèrent déjà comme une icône de la scène guinéenne.

Ce concert s’annonce comme un moment historique, où Azaya entend offrir à son public une expérience inédite.

Pour Azaya, ce rendez-vous n’est pas seulement un concert, c’est l’histoire en marche, et tous les yeux seront tournés vers lui ce samedi à Paris.

Mariama Ciré Diallo