Drame à la séance de test anti-balle à Koyamah : le bilan s’alourdit

Comme nous l’annoncions dans un précédent article consacré à la séance de confection de fétiche anti-balles à Lokpoou (Koyamah), la situation a pris une tournure encore plus dramatique. Le bilan s’alourdit et les témoignages recueillis sur place révèlent l’ampleur de cette tragédie qui bouleverse toute la communauté.

Le bilan est lourd : trois victimes atteintes par balles. Une femme, Gnèmè Sienéan, originaire du district d’Origuizézou, est morte sur place. L’un des deux hommes blessés a succombé quelques minutes plus tard au poste de santé du village ; le troisième a été transféré d’urgence vers un établissement hospitalier mieux équipé.

Contacté par notre rédaction, un citoyen, Georges Finidi Koïvogui, revient sur les faits.

Il explique d’abord que le jeune féticheur, prénommé Bébé, en est à sa première expérience.

« Hier, après tous les travaux, il restait à seulement distribuer le produit fini aux ayants droit. C’est à cet instant que le jeune, pour prouver aux gens que son produit est efficace, il a tiré sur des gens. Sur le coup, la dame est morte ; la deuxième personne a succombé à ses blessures une fois au poste de santé du village même ; la troisième, vu la gravité de sa situation, a été évacuée d’urgence vers un hôpital approprié pour les soins médicaux », a-t-il indiqué.

Il précise également que la femme décédée n’avait joué aucun rôle dans la séance.

« La dame n’avait participé à aucune activité de la journée. Elle a été au champ. C’est à son retour qu’elle a reçu des balles dans sa poitrine du côté gauche. Parce que leur maison fait face au lieu de travail du féticheur », a-t-il précisé.

Selon plusieurs sources locales, le présumé auteur, qui avait pris la fuite après le drame, s’est finalement rendu dans le district voisin de Zappa, avant d’être remis aux forces de l’ordre de Koyamah pour les besoins de l’enquête.

Les deux premières victimes ont été inhumées dans l’après-midi de ce vendredi. Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur l’état de santé du troisième blessé.

Cette tragédie plonge une nouvelle fois les familles et toute la communauté de Lokpoou dans la consternation.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré