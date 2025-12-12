Télévision : la suspension de Kaback TV levée (motifs)

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a décidé de réhabiliter Kaback TV, levant ainsi la suspension de trois mois qui frappait la chaîne ce vendredi 12 décembre 2025. Cette décision fait suite à une réévaluation interne et au respect, par la télévision concernée, des engagements pris pour corriger les dérives constatées.

Pour rappel, le 10 décembre 2025, la HAC avait prononcé la suspension de Kaback TV après la diffusion en direct de l’émission « TELERO ». Selon le rapport de monitoring examiné lors d’une plénière extraordinaire, les animateurs avaient relayé à l’antenne des propos tirés des réseaux sociaux, jugés indécents, injurieux et diffamatoires, dans un débat autour de la culture. Pour la HAC, la diffusion de ces propos constituait non seulement un manquement aux bonnes mœurs, mais aussi un outrage à la pudeur et une atteinte grave à la dignité de deux artistes guinéennes.

Ci-dessous, la décision de la HAC :

Ledjely.com