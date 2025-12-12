Dubréka : le Colonel Abdel Kader Mingué Camara officiellement installé comme nouveau préfet

La préfecture de Dubréka a procédé, ce vendredi 12 décembre 2025, à l’installation officielle de son nouveau préfet, le Colonel Abdel Kader Mingué Camara. Ancien préfet de Kindia, il succède au Colonel Aboubacar Sidiki Traoré, désormais affecté à la tête de la préfecture de Mandiana. La cérémonie de passation de service s’est tenue sous la présidence du Gouverneur de la région de Kindia.

Dans son discours de prise de fonction, le Colonel Abdel Kader Mingué Camara, a affirmé sa volonté de poursuivre la dynamique administrative déjà engagée. Il a déclaré mesurer « la portée administrative et politique » de sa nouvelle mission et s’est engagé à servir « avec abnégation, rigueur, dévouement et efficacité », conformément aux orientations nationales de la rectification institutionnelle.

Le nouveau préfet a également dévoilé les axes prioritaires qui guideront son action à Dubréka. En tête de liste, l’organisation de l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, ainsi que les futures échéances électorales devant se dérouler dans « un climat apaisé, libre et transparent ». Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer l’unité locale, de consolider la décentralisation par un contrôle accru des communes, et de restaurer l’autorité de l’État, notamment dans les domaines de la sécurité et de l’assainissement.

Appelant à une collaboration étroite entre cadres administratifs et citoyens, le Colonel Mingué Camara a précisé que sa méthode de gestion serait « collégiale et participative », fondée sur des actions concrètes et réalistes. Selon lui, la diversité et la complémentarité des compétences locales constituent un levier essentiel pour la modernisation de Dubréka.

S’adressant à son prédécesseur, il a salué les efforts fournis et assuré sa volonté de capitaliser sur les acquis : « Les chantiers entamés seront poursuivis, car l’administration est une continuité ».

Pour les habitants de Dubréka, cette passation de service représente non seulement un changement administratif, mais également l’espoir d’une nouvelle dynamique. Les attentes sont fortes dans cette préfecture en pleine mutation, où les défis liés aux infrastructures, à la gestion urbaine, à l’emploi et à la gouvernance locale demeurent considérables.

Avec une vision clairement exprimée et un agenda structuré, le Colonel Abdel Kader Mingué Camara ouvre une nouvelle page pour la préfecture de Dubréka. Reste désormais à observer comment ses engagements se concrétiseront sur le terrain dans les prochains mois.

Camara Ousmane (Natif de Moriah)