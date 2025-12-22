Dans le village natal de Cellou Dalein, Mamadou Cellou Baldé scelle l’adhésion totale de Dalein à la GMD et au président Mamadi Doumbouya

Dalein a parlé, et son message est sans équivoque. Ce dimanche, la sous-préfecture a démontré, à travers une mobilisation populaire historique, son ralliement total à la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) et à la candidature du président Mamadi Doumbouya. Une démonstration de force politique conduite par le ministre Mamadou Cellou Baldé, venu consacrer l’ancrage du mouvement dans cette localité hautement symbolique.

La sous-préfecture de Dalein a marqué l’actualité politique nationale ce dimanche en affichant clairement et massivement son soutien au président Mamadi Doumbouya. À l’occasion d’un meeting géant organisé par la GMD, les populations ont exprimé, sans ambiguïté, leur adhésion à la vision de refondation, de modernisation et de développement portée par le Chef de l’État.

La présence du ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, coordinateur politique régional de la GMD à Labé, Mamadou Cellou Baldé, a donné à cette rencontre une portée politique majeure. Dès l’entrée de la délégation dans la localité, une démonstration populaire impressionnante s’est imposée : une centaine de motards sont allés à sa rencontre à plus de sept kilomètres du centre-ville, traduisant une mobilisation spontanée et une ferveur militante rarement observées.

Dans leurs interventions, le président de la délégation spéciale de Dalein et le directeur sous-préfectoral de campagne de la GMD ont affirmé que la localité a fait un choix clair et assumé : celui de la stabilité, de l’action et des résultats incarnés par le président Mamadi Doumbouya. Ils ont assuré que Dalein s’inscrit désormais résolument dans la dynamique de la GMD et s’engage à traduire cette adhésion politique par un vote massif en faveur du président le 28 décembre prochain.

Le directoire préfectoral de campagne de la GMD de Labé a ensuite présenté aux citoyens les axes stratégiques du projet de société du candidat, mettant en exergue les acquis du CNRD et les perspectives de développement à court et moyen termes. Une démonstration pratique du processus de vote a été organisée afin de transformer l’adhésion politique en un vote utile, discipliné et efficace.

Moment clé du meeting, l’allocution du ministre Mamadou Cellou Baldé a pris des allures de discours de clarification politique. Saluant la mobilisation exceptionnelle des populations de Dalein, il a souligné que cette démonstration de force constitue un message fort adressé à la nation : Dalein a choisi le camp du progrès, de la continuité et de la responsabilité.

Le ministre a rappelé que, en quatre années seulement, le président Mamadi Doumbouya a engagé des réformes et des investissements structurants à travers tout le pays, y compris dans les zones longtemps marginalisées. Il a cité, entre autres, les travaux de la route Labé–Mali, qui traverse Dalein, symbole concret de l’action gouvernementale, avant de s’engager à porter la voix des populations pour que le bitumage atteigne le centre urbain de la localité.

Dans une dynamique de projection politique, Mamadou Cellou Baldé a également annoncé la réalisation prochaine de deux forages et la construction d’un foyer des jeunes, réaffirmant que Dalein figure désormais parmi les priorités stratégiques du gouvernement et du président Mamadi Doumbouya.

La rencontre s’est achevée par une séquence hautement symbolique. Les sages de Dalein ont élevé des prières pour le président Mamadi Doumbouya, pour la paix et la cohésion nationale, appelant à des élections apaisées, crédibles et porteuses de stabilité. Un signal fort venant consacrer l’alignement politique total de la localité derrière la GMD.

