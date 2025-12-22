Kipé : la Poste guinéenne ouvre son showroom moderne

La Poste guinéenne franchit une nouvelle étape dans sa modernisation avec l’inauguration, ce lundi 22 décembre, de son showroom moderne et digitalisé à Kipé, en présence de plusieurs autorités gouvernementales, d’acteurs institutionnels et de partenaires.

Cette cérémonie marque l’ouverture de la première agence pleinement moderne de la Poste guinéenne, conçue pour répondre aux besoins réels des citoyens et aux exigences de l’économie numérique. Le Directeur général de la Poste guinéenne, Safa Tounkara, a exposé la vision derrière cette transformation profonde du service public postal.

« Au rythme des usages réels des citoyens et non l’inverse. Nous avons observé, nous avons écouté, nous avons analysé les attentes, les contraintes et les habitudes. Et nous avons fait un choix : simplifier les parcours, réduire les délais, rapprocher les services et offrir un environnement moderne, fonctionnel et efficace au service des citoyens », a-t-il déclaré.

Il a détaillé les nombreux services désormais proposés par cette nouvelle agence : courrier national et international, bureau d’échange de devises, centre de tri postal, magasin de stockage pour le e-commerce, guichets modernisés et intégration progressive des services administratifs et financiers dématérialisés.

« Cette agence de Kipé n’est pas une exception. Elle est notre nouveau standard.

Elle constitue le prototype de la Poste de demain », a-t-il poursuivi.

Selon lui, cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du Président Mamadi Doumbouya, visant une administration publique performante, modernisée et proche des populations. Il a salué l’engagement de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, ainsi que le travail des équipes de la Poste guinéenne.

Pour sa part, la ministre Rose Pola Pricemou a souligné la portée institutionnelle et stratégique de cette inauguration, organisée dans un quartier en pleine mutation urbaine et économique.

« Nous sommes réunis aujourd’hui à Kipé, dans un quartier en pleine transformation, un quartier qui incarne la dynamique urbaine, économique et sociale de la Guinée d’aujourd’hui. C’est la traduction concrète d’une vision portée par le chef de l’État, Mamadi Doumbouya », a-t-elle souligné.

La ministre a également rappelé les avancées majeures enregistrées ces dernières années dans le secteur postal : repositionnement stratégique de la Poste guinéenne, retour de la Guinée sur la scène postale internationale, amélioration significative de la qualité des services et reconnaissance internationale à travers des distinctions honorifiques.

Elle a insisté sur les efforts en matière de formation du personnel, d’audit et de réhabilitation des infrastructures, ainsi que sur l’intégration progressive de services financiers et logistiques modernes.

« Le bureau de poste de Kipé est l’un des visages visibles de cette transformation. Ici, la Poste n’est pas un simple guichet administratif. Elle devient un service de proximité, un outil d’inclusion équitable. C’est un point d’accès au service moderne pour les citoyens, les entreprises et l’État. Le partenariat avec Total Énergie, qui rapproche la Poste des lieux de vie et de forte fréquentation, n’était pas un acte isolé, mais un choix stratégique. C’est une nouvelle manière de penser le service public postal. Dans la même logique, le bureau de poste d’Almamya est aujourd’hui à un stade très avancé et viendra renforcer cette présence au cœur administratif et économique de la capitale », a-t-elle expliqué.

La ministre a souligné la dimension historique et symbolique de cette réforme : « Aujourd’hui est un grand jour pour notre histoire en matière de communication. La Poste, qui a toujours rapproché les Guinéens entre eux et avec le reste du monde, franchit un cap décisif ».

Elle a rappelé que l’agence de Kipé n’est que le point de départ d’un vaste programme de réhabilitation du réseau postal national, aligné sur la vision Simandou 2040, visant à couvrir toutes les préfectures et sous-préfectures du pays.

La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle coupure du ruban et une visite guidée du showroom, permettant aux invités de découvrir les nouveaux équipements, les guichets digitalisés et les services proposés.

Avec cette inauguration, la Poste guinéenne confirme sa volonté de se repositionner comme un acteur moderne, fiable et incontournable du développement économique et social de la Guinée.

M’Mah Cissé