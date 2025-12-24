CAN 2025 : le Cameroun dompte le Gabon au terme d’un choc intense

Considérée comme la poule de la mort, composée de la Côte d’Ivoire, du Mozambique, du Cameroun et du Gabon, la CAN Maroc 2025 a livré son premier grand choc entre les Panthères du Gabon et les Lions indomptables du Cameroun. Une affiche à la hauteur des attentes, conclue par une courte mais précieuse victoire camerounaise (1-0).

Privés d’entrée de jeu de leurs deux stars, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, les Gabonais subissent d’emblée la pression camerounaise. Dès la 6e minute, Rayan Mbeumo alerte la défense adverse et trouve Etta Eyong, dont la tentative termine sa course dans les jambes du portier gabonais : 1-0 pour le Cameroun. Le ton est donné devant près de 2 000 supporters camerounais présents au stade d’Agadir.

Le Gabon tente de réagir. À la 21e minute, Denis Bouanga s’essaie à une lourde frappe, sans succès. À la demi-heure de jeu, le sélectionneur gabonais abat ses cartes maîtresses : Aubameyang et Lemina font leur entrée pour redynamiser une équipe en difficulté. Les Panthères affichent alors un visage plus conquérant et, dans le temps additionnel de la première période, une tête gabonaise fait frissonner la défense camerounaise. Il s’en faut de peu pour l’égalisation. À la pause, le Cameroun conserve néanmoins son court avantage.

Au retour des vestiaires, les Lions indomptables procèdent à un changement : Carlos Baleba, touché à la cuisse, cède sa place à Onana dans l’entrejeu. Mais la physionomie du match évolue. Le Gabon prend le contrôle du jeu et multiplie les offensives. À la 63e minute, une énorme erreur défensive camerounaise offre une occasion en or à Denis Bouanga, qui ne parvient pas à en profiter.

Les Panthères poussent, insistent, mais se heurtent à une défense camerounaise solide et bien organisée. En contre, le Cameroun se crée des situations dangereuses, sans parvenir à faire le break. Dans les dix dernières minutes, la rencontre devient un véritable ping-pong, intense et indécise, mais les Lions résistent jusqu’au coup de sifflet final.

Victoire dans la douleur (1-0) pour le Cameroun, qui lance idéalement sa compétition dans ce groupe relevé.

Plus tôt dans la journée, le Burkina Faso s’est imposé in extremis face à la Guinée équatoriale au terme d’un match fou (2-1). À la deuxième rencontre, l’Algérie a dominé le Soudan (3-0), signant sa première victoire en phase finale de CAN depuis son sacre de 2019. Enfin, le champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, s’est imposé face au Mozambique (1-0) grâce à une réalisation d’Amad Diallo à la 49e minute.

Lonceny Camara