Président de l’AES, Ibrahim Traoré dénonce la haine et promet : « L’AES vaincra »

Désigné président de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) pour un mandat d’un an, le capitaine Ibrahim Traoré entend imprimer sa marque à une organisation qu’il veut souveraine, unie et résiliente. À Bamako, lors de la 2ᵉ session du Collège des chefs d’État de l’AES, le chef de l’État burkinabè a reçu le témoin de son homologue malien dans une atmosphère de solennité et de fraternité, symbole d’une volonté commune de transformer l’AES en une puissance régionale indépendante.

À l’issue de ce passage de relais entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le nouveau président en exercice de la Confédération a salué « le travail colossal » accompli par son prédécesseur durant le mandat inaugural, affirmant avoir accepté cette responsabilité « avec responsabilité et engagement », selon un communiqué de la présidence burkinabè. Une prise de fonction qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu, mais marqué, selon lui, par des avancées significatives sur le terrain.

Le 23 décembre 2025 à Bamako, le capitaine Ibrahim Traoré a rencontré la communauté burkinabè vivant au Mali, en Guinée et en Mauritanie. Face à ses compatriotes, il a fait le point sur la reconquête du territoire national, évoquant des victoires décisives dans des zones autrefois considérées comme des sanctuaires terroristes. Une dynamique qu’il attribue en grande partie au sacrifice des forces combattantes de l’AES, auxquelles il a rendu un hommage appuyé, estimant que leur engagement a permis aux dirigeants des trois pays de se retrouver à Bamako « pour communier au nom de leurs populations ».

Mais au-delà du bilan militaire, le discours du président burkinabè a pris une tonalité plus grave. S’excusant par avance auprès de ceux que ses propos pourraient heurter, il a dressé un tableau sombre de l’avenir de l’Afrique de l’Ouest, évoquant ce qu’il qualifie d’« hiver noir », une période annoncée de violences, de chaos et d’ingérences extérieures. Pour lui, la création même de la Confédération de l’AES répond à cette menace imminente, à laquelle les États membres entendent faire face par l’unité et la solidarité.

Dans une allocution fortement imagée, Ibrahim Traoré a également dénoncé ce qu’il considère comme des divisions entretenues de l’intérieur. Il a pointé du doigt certains responsables politiques, médias et acteurs des réseaux sociaux, qu’il accuse de fragiliser la cohésion entre les peuples en « semant la haine ». Une charge verbale sans concession, illustrée par des propos particulièrement virulents.

« Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l’Ouest prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d’État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter et activer la haine entre les populations… Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous ? Par hypocrisie, on se dit frères. Il faut que nous puissions dire la vérité de manière très crue », a-t-il fustigé.

Malgré la dureté de son diagnostic, le capitaine Ibrahim Traoré a appelé les populations à la retenue, les exhortant à ne pas répondre par la violence aux provocations. Il a insisté sur la nécessité de privilégier la communication, l’unité et la résilience, tout en réaffirmant sa foi en l’avenir de la Confédération.

Confiant dans la capacité des peuples du Sahel à surmonter les épreuves, il a lancé un message d’espoir et de détermination : « L’AES vaincra, l’AES grandira ». Une profession de foi qu’il a conclue par des bénédictions et des appels à la solidarité, invoquant la protection divine pour les populations de l’AES et réaffirmant l’engagement des États membres pour la souveraineté, la dignité et l’indépendance.

Siby