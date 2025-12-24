Présidentielle : l’alliance « Un coup KO » et la coalition citoyenne pour la GMD mobilisent à Gbessia

À quelques jours du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre, la coalition citoyenne pour la GMD, en synergie avec l’alliance « Un coup KO », a organisé une vaste mobilisation populaire à Gbessia. La rencontre, marquée par une forte affluence, s’est tenue en présence de la ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, ainsi que de Bakary Diaby, parrain de l’événement.

Sur le terrain, des centaines de militants et sympathisants, arborant t-shirts blancs et pagnes uniformes, ont affiché leur soutien au candidat Mamadi Doumbouya dans une ambiance empreinte d’effervescence.

Prenant la parole au nom de la coalition citoyenne pour la GMD, Mabinty Soumah a d’abord présenté la composition de la structure. « La coalition citoyenne pour la GMD est une coalition qui a en son sein trois structures. Nous avons la Nouvelle République dont je suis membre, le Collectif citoyen pour le développement de la Guinée et les Femmes patriotes des îles. Ce sont ces trois structures qui composent la coalition citoyenne pour la GMD », a-t-elle expliqué.

Revenant sur la mobilisation de Gbessia, elle s’est réjouie de l’atmosphère observée sur le terrain. « Aujourd’hui, nous sommes à Gbessia pour cette grande mobilisation. Ce que je ressens sur place, c’est beaucoup d’effervescence. Nous sommes sur la dernière ligne droite de la campagne et il y a beaucoup d’allégresse, et c’est une très bonne chose », a-t-elle déclaré.

Mabinty Soumah a par ailleurs insisté sur la volonté de mener une campagne apaisée et responsable. « On va le faire dans le calme. Nous appelons les citoyens à aller retirer leurs cartes d’électeurs, mais surtout à aller voter dans la paix et la cohésion sociale ».

Affichant sa confiance quant à l’issue du scrutin, elle n’a pas caché les attentes de la coalition. « Ce que nous espérons, c’est un coup KO au soir du 28 décembre. Mamadi Doumbouya est notre candidat pour plusieurs raisons : pour ses acquis, mais aussi pour son projet de société. Nous sommes convaincus que, tel que la campagne évolue aujourd’hui, il sera le prochain président de la République de Guinée », a-t-elle affirmé, tout en évitant d’avancer des chiffres électoraux.

Du côté de l’alliance « Un coup KO », Safiatou Bah s’est dite satisfaite de la mobilisation enregistrée. « Je suis très contente de l’engouement que cette mobilisation a pris. Voir autant de personnes sortir pour soutenir notre candidat nous rassure énormément », a-t-elle déclaré.

La rencontre a également enregistré la participation de membres de la diaspora guinéenne. Oumou Soumah, venue avec des amies depuis Toulouse, en France, a expliqué les motivations de leur déplacement. « Nous nous sommes déplacés de la France pour venir soutenir Mamadi Doumbouya, notamment à cause du Premier ministre Amadou Oury Bah. À notre arrivée en Guinée, nous avons commencé par un grand sacrifice à la mosquée de Gbessia », a-t-elle confié.

Poursuivant, elle a mis en avant la dynamique de collaboration établie sur le terrain. « C’est après que nous avons rencontré Mabinty Soumah, qui avait déjà une alliance, et nous avons tissé un partenariat. Aujourd’hui, nous soutenons Mamadi Doumbouya à cause de ses acquis et de ses réalisations. Il s’est démarqué des anciens présidents que la Guinée a connus », a-t-elle déclaré, citant notamment le projet Simandou comme un levier majeur pour l’emploi des jeunes.

Thierno Amadou Diallo