GUECKÉDOU : « Respectons le choix du peuple après le vote », invite l’évêque

Le monde chrétien a célébré, ce jeudi 25 décembre 2025, la fête de Noël, qui commémore la naissance du Christ. À la paroisse cathédrale Notre-Dame du Rosaire de Guéckédou, cette célébration de la Nativité a connu une forte mobilisation des fidèles. À cette occasion, l’évêque, dans son homélie, a mis l’accent sur les élections présidentielles en Guinée, prévues pour le 28 décembre prochain.

« Dans quelques jours, les Guinéens que nous sommes irons à l’élection présidentielle. Donc, c’est un moment crucial pour l’histoire du pays. Le pouvoir, l’autorité viennent de Dieu. Alors, si le pouvoir et l’autorité sont de Dieu, ils doivent être exercés dans la justice, la vérité et la crainte de Dieu. Tout pouvoir politique a sa soumission à Dieu et son service envers le bien commun », a averti l’évêque Norbert Tamba Sandouno.

Et de poursuivre : « La fête de Noël nous invite tous à nous reconnaître frères et sœurs de même père. Dans trois jours, nous serons appelés aux urnes. Je ne vous dirai pas pour qui voter, mais je vous demande, au nom de l’Évangile, d’exercer votre droit de manière responsable et consciente. C’est votre devoir de citoyen. Ne votez pas parce que c’est votre ethnie, mais selon votre conscience éclairée. Votez non pas pour celui qui vous promet des avantages personnels, mais pour celui qui servira le bien commun. Et après le vote, quel que soit le résultat, engageons-nous à respecter le choix démocratique du peuple. Refusons toute violence », a conseillé l’évêque Norbert Tamba Sandouno.

Des prières ont également été formulées pour la paix et la quiétude sociale en Guinée.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano