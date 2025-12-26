ledjely
Accueil » 12e journée de Ligue 1 : Foot Élite – ASK, une rencontre qui vire au vinaigre à Coléah
ActualitésBasse-GuinéeSociétéSports

12e journée de Ligue 1 : Foot Élite – ASK, une rencontre qui vire au vinaigre à Coléah

Par LEDJELY.COM

Le stade de Coléah a été le théâtre, ce vendredi 26 décembre, d’un choc très attendu du championnat national de Ligue 1 entre Foot Élite de Coléah et l’Association Sportive de Kaloum (ASK). Une affiche prometteuse qui s’est malheureusement achevée dans la confusion.

Dans la continuité de leurs bonnes prestations récentes, les Kaloumistes prennent rapidement le contrôle du jeu. Leur domination est récompensée par l’ouverture du score (0-1). Piquée au vif, l’équipe locale tente de réagir afin d’éviter une défaite à domicile. Ses efforts sont finalement couronnés par un but égalisateur inscrit juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Foot Élite se montre plus compacte et procède par contres. Le tournant du match intervient lorsque l’arbitre accorde un penalty aux locaux, transformé avec succès pour porter le score à 2-1. Cette réalisation déclenche aussitôt l’envahissement de la pelouse par des supporters de Foot Élite.

La rencontre reprend dans un climat délétère, marqué par des jets de projectiles et de vives tensions. Rapidement débordés, les acteurs ne parviennent plus à maîtriser la situation. Le match est finalement interrompu. Les six agents de sécurité déployés pour l’événement se révèlent largement insuffisants face à la foule.

Cette situation soulève une interrogation majeure : comment, au XXIᵉ siècle, peut-on encore organiser un match de Ligue 1 regroupant des milliers de spectateurs sans un dispositif de sécurité adéquat ?

Autre fait marquant, le commissaire de match initialement désigné et présent à la réunion technique, Bangaly Konaté, s’est absenté et a été remplacé par un membre de la Ligue. Une substitution qui interroge, d’autant plus que cette rencontre n’a jamais connu son épilogue, constituant ainsi une anomalie grave.

Désormais, les regards sont tournés vers l’instance faîtière du football guinéen, appelée à situer les responsabilités et à prendre des mesures exemplaires afin d’éviter la répétition de tels incidents.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kouroussa : 11 morts dans une collision mortelle sur l’axe Kankan–Kouroussa

LEDJELY.COM

Présidentielle : l’OIF à l’écoute de la société civile guinéenne

LEDJELY.COM

Discours poignant de Kabiné Komara à la veille de l’élection présidentielle pour la préservation de la Paix en Guinée

LEDJELY.COM

Guinée : les feux d’artifice bannis pendant les fêtes de fin d’année (MATD)

LEDJELY.COM

Suspension de partis, restrictions des libertés : l’appel de Mgr Raphaël Balla Guilavogui

LEDJELY.COM

Soumankoï (Kankan) : une mobilisation massive en soutien à Mamadi Doumbouya

LEDJELY.COM
Chargement....