Kouroussa : 11 morts dans une collision mortelle sur l’axe Kankan–Kouroussa

Un grave accident de la circulation a endeuillé la préfecture de Kouroussa ce vendredi. Onze personnes, dont le chauffeur et son apprenti, ont perdu la vie dans une violente collision sur la route nationale Kankan–Kouroussa, précisément au niveau du village de Sangbarala. Le bilan est lourd : 11 morts.

Le drame s’est produit aux environs de 15 heures. Un véhicule de marque Renault 21, en provenance de Kouroussa et à destination de Siguiri, transportant neuf passagers en plus du chauffeur et de son apprenti, est entré en collision avec un camion-remorque. Le choc, d’une rare violence, n’a laissé aucune chance à la majorité des occupants du véhicule léger.

Joint par téléphone dans la soirée, le directeur préfectoral de la santé (DPS) de Kouroussa, Lancinè Kourouma, a confirmé le bilan provisoire. « J’ai été informé de l’accident aux environs de 15 heures. Immédiatement, une équipe s’est rendue sur les lieux. Dix corps, dont cinq femmes, ont été admis à la morgue de l’hôpital préfectoral », a-t-il déclaré.

Le DPS a toutefois tenu à préciser qu’ « Une fille a miraculeusement survécu, bien qu’elle présente des blessures. Pour l’instant, cinq corps ont pu être formellement identifiés », a-t-il ajouté.

Aux dernières nouvelles, la fille est finalement décédée. Ce qui alourdit le bilan à 11 morts.

À ce stade, les causes exactes de l’accident demeurent inconnues. Toutefois, le tronçon où s’est produit le drame est réputé particulièrement accidentogène, relançant une fois de plus la question de la sécurité routière sur cet axe très fréquenté.

Michel Yaradouno, depuis Kankan