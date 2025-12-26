Financement de la campagne : la DGE s’explique face aux polémiques

À l’issue de la conférence de presse animée ce vendredi 26 décembre, la Direction générale des élections (DGE) a apporté des éclaircissements sur l’utilisation des fonds publics alloués aux candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre.

Face aux nombreuses polémiques suscitées par la question des subventions, la directrice générale des élections, Mme Camara Djenab Touré, a tenu à rappeler le cadre légal régissant ces financements et les mécanismes mis en place pour en assurer la gestion et le contrôle, notamment en ce qui concerne la subvention accordée aux candidats.

« Je tiens quand même à clarifier que la subvention apportée aux candidats par l’État est prévue dans la loi en Guinée depuis la loi fondamentale de 1990. Ce n’est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela, mais auparavant, il existait des règles de calcul inscrites dans les dispositions de la loi sur le financement et du code électoral. Vous pouviez voir une partie à 3 milliards, une autre à 50 millions. Ce n’était pas arbitraire : cela venait de la méthode de calcul contenue dans ces deux lois…Le code électoral actuellement en vigueur précise que la subvention que l’État apporte aux candidats retenus doit être répartie de manière équitable. Grande partie, petite partie, indépendant : c’est équitable. Si c’est 20 milliards, ce sont 20 milliards divisés par 10 candidats ou 9 candidats », a-t-elle fait savoir.

Dans le même élan, Mme Camara Djenab Touré a mis un accent particulier sur le suivi et l’utilisation effective de ces fonds publics, insistant sur les obligations imposées aux candidats.

« L’obligation est faite à tous les candidats d’avoir un compte de campagne. Et c’est sur la base de ce compte que les chèques ont été établis. Ce sont des chèques du Trésor public qui ont été remis aux candidats. La Cour des comptes a pour rôle de contrôler les dépenses de campagne effectuées par chaque candidat et elle est en mesure de demander des justifications si le candidat dépasse les plafonds. Donc, cela relève de la Cour des comptes, cela ne relève pas de la DGE », a-t-elle précisé.

Avant de poursuivre : « La DGE propose un arrêté portant subvention aux candidats retenus. Le ministère de l’Économie et des Finances fixe le montant par arrêté, puis remet les fonds dans les dispositions prévues. La Direction générale ne fait ensuite qu’un calcul, divisant la somme par le nombre de candidats, et met ces montants à leur disposition. Et la Cour des comptes est là pour contrôler ».

La directrice générale des élections a rappelé que les candidats sont désormais pleinement informés et avertis des exigences de justification liées à l’utilisation des fonds publics mis à leur disposition dans le cadre de la campagne électorale.

