Discours poignant de Kabiné Komara à la veille de l’élection présidentielle pour la préservation de la Paix en Guinée

Ce mercredi 24 décembre 2025, une cérémonie inédite a eu lieu au sein de l’Auditorium du Centre islamique de Conakry, placée sous la haute direction du Grand Imam de la Mosquée Fayçal et de l’archevêque de Conakry.

En effet, des citoyens « Promoteurs de la Paix », comprenant d’anciens Premiers ministres, des entrepreneurs, des membres de la société civile et du clergé, ont uni leurs forces à travers des dons volontaires pour organiser de grandes prières précédées de discours émouvants de sensibilisation dans une salle archi-comble en présence de candidats à l’élection présidentielle ou de leurs représentants ainsi que des diplomates, du clergé, des chefs traditionnels, des représentants des personnes vulnérables et des journalistes, entre autres.

Le cœur des propos était constitué par le plaidoyer du Grand Imam pour la préservation de la Paix et le discours poignant du Premier ministre Monsieur Kabiné Komara, suivi d’un appel des Anciens Premiers ministres pour des élections apaisées.

En tant que chercheur sur les questions de dialogue social et politique au même titre que beaucoup d’autres intellectuels présents dans la salle, j’ai été particulièrement marqué par la profondeur et la densité du discours de circonstance prononcé par l’ancien Premier ministre Monsieur Kabiné Komara. Je me fais le devoir de le publier ci-dessous l’intégralité de ce discours pour inviter nos compatriotes à en prendre connaissance.

Discours de Monsieur le Premier ministre Kabiné Komara



« La paix est le bien le plus précieux d’une Nation. Elle ne se proclame pas, elle se construit. Elle ne s’impose pas par la force, elle se consolide par la confiance, la justice et le respect mutuel. Aujourd’hui, en Guinée, la paix et la cohésion sociale ne sont pas de simples slogans : elles sont une exigence vitale, une responsabilité collective et un devoir envers les générations futures.

Notre pays est riche de sa diversité : diversité de cultures, de langues, de régions, de sensibilités. Cette diversité, loin d’être une faiblesse, est une force, à condition qu’elle soit vécue dans l’unité et le respect. Lorsque la division l’emporte sur le dialogue, lorsque la méfiance remplace l’écoute, c’est l’ensemble de la Nation qui s’en trouve fragilisée. Aucun développement durable n’est possible sans stabilité, aucune réforme crédible sans apaisement, aucune prospérité partagée sans cohésion sociale.

Je m’adresse d’abord à la jeunesse guinéenne. Vous êtes la majorité de notre population, vous êtes l’énergie, la créativité et l’espérance de la Nation. Votre avenir ne peut se construire dans la violence, la manipulation ou l’exclusion. La paix est votre meilleur allié. Engagez-vous pour le dialogue, refusez les discours de haine, soyez des bâtisseurs de ponts plutôt que des acteurs de fracture. La Guinée a besoin de votre lucidité, de votre responsabilité et de votre sens de l’intérêt général.

Je m’adresse également aux acteurs politiques. La compétition politique est légitime dans une démocratie, mais elle ne doit jamais se transformer en confrontation destructrice. La Nation est plus grande que les ambitions individuelles et les calculs partisans. Le respect des institutions, le sens de l’État et la recherche du consensus doivent toujours primer. Gouverner, comme s’opposer, c’est d’abord servir la paix et préserver l’unité nationale.

Aux femmes de Guinée, piliers de nos familles et gardiennes de la cohésion sociale, je rends un hommage appuyé. Dans les moments de crise comme dans les périodes de stabilité, vous êtes souvent les premières à apaiser, à rassembler et à transmettre les valeurs de tolérance et de solidarité. Votre rôle dans la consolidation de la paix est irremplaçable. La Guinée ne peut avancer sans votre pleine participation à la vie citoyenne, sociale et politique.

Enfin, je m’adresse aux leaders communautaires, religieux et coutumiers. Votre parole compte, votre influence est réelle, votre responsabilité est immense. Vous êtes les relais naturels du dialogue et de la médiation. En période de tension, vous avez le pouvoir de calmer les esprits, de rappeler les valeurs de respect, de fraternité et de vivre-ensemble qui fondent notre société.

Mesdames et Messieurs,

La paix en Guinée n’est pas l’affaire d’un seul groupe, d’une seule génération ou d’un seul moment. Elle se construit chaque jour. Faire le choix de la paix, c’est faire le choix de la responsabilité, de la dignité et de l’avenir. C’est accepter de dialoguer même lorsque c’est difficile !

C’est accepter de respecter l’opinion de l’autre même lorsque l’on est en désaccord !

C’est surtout accepter de placer l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de tout !

C’est à ce prix, et seulement à ce prix, que la Guinée pourra renforcer son unité, libérer pleinement son potentiel et offrir à ses enfants un horizon de stabilité, de justice et d’espérance ».

Comme pour dire qu’il n’y a pas de développement sans stabilité. Et il ne peut y avoir de stabilité sans paix. Faire le choix de la paix, c’est faire le choix de la Guinée que nous aimons tous tant.

Kabinet FOFANA

Politologue