Guinée : les feux d’artifice bannis pendant les fêtes de fin d’année (MATD)

À la veille des festivités de fin d’année, le Gouvernement guinéen a annoncé une mesure de sécurité d’envergure. À travers un communiqué lu à la télévision nationale ce jeudi 25 décembre 2025, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a décidé d’interdire, sur toute l’étendue du territoire national, la vente et l’utilisation des feux d’artifice.

La décision est désormais officielle. Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de 2ᵉ section Ibrahima Kalil Condé, a interdit la vente, la détention et l’utilisation des feux d’artifice à l’échelle nationale. Cette mesure, prise le 25 décembre 2025, entre immédiatement en vigueur et court jusqu’au 5 janvier 2026.

Selon les autorités, cette interdiction vise à préserver la sécurité intérieure et à garantir la quiétude des populations durant les festivités de fin d’année, période traditionnellement marquée par un usage massif d’engins pyrotechniques.

Dans son communiqué, le ministre justifie cette décision par des impératifs sécuritaires clairs : « Pour des impératifs liés à la sécurité intérieure et au maintien de l’ordre public, la vente, la détention et l’utilisation des feux d’artifice sont formellement interdites sur l’ensemble du territoire national du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 5 janvier 2026 inclus ».

Cette restriction couvre ainsi toute la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, souvent caractérisée par des risques d’incendies, de blessures et de troubles à l’ordre public liés à la manipulation incontrôlée de ces dispositifs.

Toutefois, le gouvernement ne ferme pas définitivement la porte à l’usage des feux d’artifice. Au-delà de cette période exceptionnelle, les autorités entendent plutôt instaurer un cadre plus strict de régulation.

À ce sujet, le communiqué précise : « À l’issue de cette période, toute utilisation de feux d’artifice est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation expresse du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le ministre en appelle au sens civique, à la responsabilité individuelle et collective de l’ensemble des citoyens et les exhorte au strict respect de la présente mesure prise dans l’intérêt supérieur de la sécurité publique ».

Ledjely.com